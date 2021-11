La chiusura di questa settimana sarà cruciale per il futuro del titolo Mutuionline. Come anticipato nel report di settembre Il rialzo delle azioni Mutuionline iniziato a giugno ha ancora molta strada davanti a sé, l’ostacolo in area 54,8 euro ha rappresentato un ostacolo troppo duro per essere superato. Da quel momento, quindi, è iniziato un movimento ribassista che ha portato le quotazioni di Mutuionline sul supporto individuato dal I obiettivo di prezzo in area 42,90 euro.

Sono, quindi, ormai circa due mesi che le quotazioni si stanno appoggiando a questo supporto indecise sul da farsi. Anche lo Swing Indicator è indeciso avendo alternato segnali di vendita a segnali di acquisto. La situazione, quindi, è molto complessa e richiede un attento monitoraggio delle chiusure settimanali.

La tenuta del supporto in area 42,9 euro farebbe ripartire al rialzo le quotazioni del titolo facendole dirigere verso nuovi massimi storici con possibilità di raggiungere area 90 euro. Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 47,1 euro. Viceversa, una chiusura settimanale inferiore a 42,9 euro aprirebbe le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 32,35 euro, A seguire, poi, la massima estensione ribassista si trova in area 21,6 euro.

La valutazione del titolo Mutuionline

Secondo i multipli di mercato allo stato attuale le azioni Mutuionline sono leggermente sopravvalutate. Fa eccezione il rapporto prezzo/utili che esprime una sottovalutazione di circa il 20%. Ci sono, però, alcuni aspetti che incentivano all’acquisto. Ad esempio, il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Inoltre, i margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori. L’attività dell’azienda è particolarmente redditizia.

La chiusura di questa settimana sarà cruciale per il futuro del titolo Mutuionline: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Mutuionline (MIL:MOL) ha chiuso la seduta del 12 novembre a quota 42,95 euro in rialzo dell’1,06% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale