Anche se ottobre ci ha lasciati e ha ceduto il posto a novembre, l’oroscopo non smette mai di stupirci. L’ultima settimana ha portato soldi e prosperità ad alcuni segni. Ma quella appena iniziata si preannuncia altrettanto stimolante e vincente per altri.

Certo, non tutti i giorni saranno ugualmente benevoli, ma con stelle e pianeti propizi andremo certamente incontro a dei giorni da ricordare.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Vediamo allora quali sono i segni zodiacali che daranno un’accelerata alla propria vita a partire da oggi e almeno fino al prossimo weekend.

Settimana d’oro per questi segni zodiacali fortunatissimi in amore e sul lavoro

Si dice che la fortuna sia ceca, ma le occasioni bisogna anche sapersele creare. Quattro segni dello zodiaco vedranno ripagare i loro sforzi con tante liete notizie in campo professionale e sentimentale.

Per la verità, alcuni di questi erano già in crescendo sin dai giorni scorsi e ora confermeranno il loro momento positivo. Non c’è dubbio, sarà una settimana d’oro per questi segni zodiacali fortunatissimi in amore e sul lavoro.

Lo Scorpione è una gradita conferma

Dopo le sofferenze di quasi tutto ottobre, i nati sotto il segno dello Scorpione hanno iniziato a vedere la luce sul finale del mese. La prima settimana di novembre confermerà il trend positivo e la crescita è costante.

Sole, Luna e Marte sono dalla nostra parte e daranno una svolta alla sfera sentimentale. Si prevedono nuovi incontri per i single e gli Scorpione si faranno trasportare totalmente dalle emozioni. Nota di merito per la giornata di giovedì, davvero interessante sotto questo punto di vista. Molta curiosità anche lato lavoro, dove ci attende una buona notizia.

Giorni lieti e sorridenti per il Cancro

Anche gli appartenenti al segno del Cancro potranno lasciarsi andare in questo periodo. In amore ci saranno delle decisioni da prendere. Vietato restare passivi. Le giornate di giovedì e venerdì vedranno risvegliare la passione dentro di noi.

Svolta in arrivo anche sul lavoro, dove dovremo per forza metterci in gioco. Come per gli Scorpione, aspettiamoci delle novità interessanti.

Periodo straordinario con vista sul futuro per i Pesci

L’amore sorriderà ai Pesci in questi giorni e concederà incontri graditi. Non dobbiamo avere paura di instaurare nuove relazioni ma cerchiamo di dare il meglio di noi alla nostra metà. Sfruttiamo in particolare le giornate di giovedì e venerdì.

Bene anche la sfera lavorativa, dove proveremo a rimetterci in sesto. Non scordiamoci di tenere sempre sotto controllo spese e progetti futuri.

La vita del Capricorno si prepara a decollare

Con Venere a favore da venerdì il Capricorno non potrà fare altro che arrendersi all’amore. Se vivranno appieno la vita, vedranno che questa regalerà tante belle soddisfazioni nel prossimo mese.

Gioie previste anche in ambito professionale per i lavoratori indipendenti, soprattutto giovedì. Sono al varco liete notizie che promettono salti di gioia.