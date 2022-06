Andare in vacanza significa rilassarsi, godersi il tempo per sé e cercare di staccare la spina il più possibile. E, proprio per questo motivo, è fondamentale scegliere la meta giusta in cui poter trascorrere il nostro tempo libero.

Molti di noi, però, sono spesso preoccupati soprattutto per i prezzi molto alti, richiesti da una vacanza. E alcuni pensano addirittura a rinunciare a partire delle volte, pur di non perdere cifre decisamente ingenti.

In realtà, però, non c’è alcun bisogno di rinunciare al viaggio dei nostri sogni. Tutto ciò che dovremo fare, infatti, sarà scegliere mete economiche, ugualmente bellissime, che daranno una vera e propria svolta alla nostra estate.

L’Albania può offrire dei paesaggi davvero mozzafiato e, in particolare, c’è un posto che dovremmo assolutamente vedere almeno una volta nella vita

Sono diversi i luoghi che potremmo visitare senza dover spendere per forza un patrimonio. Per esempio, potremmo pensare di andare in una meravigliosa città europea. E, in questo caso, la bellissima Brno, in Repubblica Ceca, potrebbe essere un’alternativa davvero interessante.

Se invece vogliamo goderci l’azzurro cristallino del mare, allora c’è un’altra opzione che dovremmo assolutamente prendere in considerazione. Stiamo parlando di Korça, una vera e propria meraviglia che si trova in Albania e che è pronta a stupirci con le sue bellezze uniche. Iniziamo dalle valli che abbracciano il luogo e che lo rendono rilassante e silenzioso, oltre alle piccole vie caratteristiche che ci faranno scoprire di più della sua storia.

Una vacanza più che incredibile con prezzi bassissimi in questa meraviglia poco turistica ma assolutamente da visitare

Korça offre il Pazari i Vjetër, il vecchio bazar, zona frequentatissima nel centro storico, con case eleganti e oggetti in vendita davvero interessanti. Inoltre, se andiamo in questo piccolo angolo di paradiso, non possiamo assolutamente perderci la casa museo di Gjon Mili, il noto fotografo originario dell’Albania, che fa tuttora faville in giro per il mondo.

Il viale alberato tipico della città ci porterebbe poi in una delle parti più suggestive, dinamiche e interessanti di Korça, ossia la zona dove sono situati gli stabilimenti di birra. Infatti, si tratta di una delle aree più tipiche della città che ci delizierà con un tour enogastronomico davvero incredibile e ben oltre le aspettative.

Dunque, prepariamoci a una vacanza più che incredibile con prezzi bassissimi in questa stupenda località albanese. Korça potrebbe essere un’alternativa davvero interessante alle solite mete turistiche viste e riviste. E, soprattutto, potrebbe davvero sorprenderci con delle meraviglie inaspettate che saranno un vero e proprio spettacolo per i nostri occhi.

