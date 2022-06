Viaggiare senza spendere tanto è sicuramente il sogno di tutti noi. Ma molti credono che sia un desiderio irraggiungibile. In realtà, ci sono alcuni luoghi che potrebbero decisamente aiutarci e che ci faranno spendere poco nonostante la loro bellezza. Tra questi, c’è uno Stato europeo davvero incredibile. Stiamo parlando della Repubblica Ceca che è, senza ombra di dubbio, un Paese ricco di risorse e sorprese. Basti pensare alla magnificenza di Praga, una delle capitali europee più apprezzate e amate in assoluto. Ma bisogna ricordarsi che in un Paese, ovviamente, ci sono tantissime altre città da non perdere. E tra queste, nello Stato di cui stiamo parlando, prende piede sicuramente Brno. Seconda città più grande della Repubblica Ceca, questa chicca è un agglomerato di divertimento, verde e monumenti.

Una città davvero incredibile per trascorrere qualche giorno in serenità divertendosi

Non tutti conoscono bene Brno, capitale della Moravia, nota ai più solo per la pista da corsa del MotoGP. In realtà, questa città possiede delle bellezze uniche, che si faranno scoprire a prezzi davvero bassissimi. Quando si parla di Brno, non si può non dare un’occhiata alla piazza principale, ossia alla Namesti Svobody, particolarissima soprattutto per l’orologio astronomico. Quest’ultimo, ricco di arte, sarcasmo e provocazione, è ormai uno dei simboli principali della città, impossibile da trovare in altri luoghi. Arrivati nella cittadina, poi, non possiamo non andare in cima alla collina Petrov. Oltre ad ammirare la città nella sua totalità, qui potremo visitare la Cattedrale di San Pietro e Paolo. Con un esterno gotico e un interno in stile barocco, la Cattedrale è la principale attrazione della città e sicuramente non ci deluderà.

Se quest’estate non abbiamo soldi ma non vogliamo rinunciare a viaggiare andiamo in questa pazzesca città europea davvero mozzafiato

Sempre nei dintorni della collina, poi, avremo l’opportunità di ammirare il Castello di Špilberk, sede del Museo principale di Brno e punto di riferimento per tutti coloro che vogliono conoscere la città in modo più approfondito. Se vogliamo apprezzare il verde di questa pulitissima città, poi, possiamo fare una passeggiata nel Parco Lužánky, ricco di alberi e panchine su cui potremo rilassarci e goderci la vista. Per non parlare poi dei ristorantini tipici che costellano la cittadina, a bassissimo prezzo, e di tutte le attrazioni durante la vita notturna.

Accanto alla piazza principale, infatti, potremo apprezzare i club e le discoteche tipiche del luogo, ricordando che Brno è una città giovanissima e piena di studenti e persone che amano la vita. Dunque, se quest’estate non abbiamo soldi ma non vogliamo perderci la bellezza di un viaggio, ecco un’idea davvero fantastica. Brno ci travolgerà con la sua semplicità e la sua bellezza e ci darà modo di scoprire una città verde, pulita e piena di risorse.

