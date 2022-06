Con le vacanze ormai alle porte, molti di noi stanno organizzando viaggi e gite fuori porta per potersi godere un po’ di meritato relax. In questo caso, però, alcuni stanno avendo non poche difficoltà. A causa dei prezzi più alti, infatti, ci ritroviamo a dover fare i conti con mete turistiche troppo costose che forse non sono alla nostra portata. Ma, invece di buttarci giù e rinunciare a un bel viaggio, dovremmo valutare altri luoghi, forse non così conosciuti, ma comunque bellissimi e ricchi di divertimento. In questo modo, infatti, avremo la possibilità di trascorrere comunque delle incredibili giornate, ma riuscendo a contenere le spese a seconda del nostro budget.

Un viaggio poco costoso in Montenegro che ci farà innamorare e che finalmente darà la svolta che aspettavamo alla nostra estate

L’Europa è sicuramente ricca di luoghi bellissimi da vedere e ammirare. E non tutti sono per forza costosi come pensiamo. Basti pensare, per esempio, a Brno, la seconda città più grande della Repubblica Ceca, meta perfetta per l’estate ormai alle porte. Ma, se preferiamo il mare, potremmo valutare altre opzioni.

Come il Montenegro, per esempio, che ci offre la meravigliosa Stari Bar. Stiamo parlando, in questo caso, della costa occidentale del Paese, che si affaccia direttamente sul Mar Adriatico. Fondamentale, in questo posto, è il culto verso San Jovan Vladimir che si esplica attraverso la maestosa cattedrale storica a lui dedicata, bianca e imponente. Anche l’acquedotto, segno di tradizione e storia, è sicuramente un punto di fondamentale importanza da non perdere.

Alloggi a 25 euro e un mare mozzafiato in questo angolo di paradiso con poco turismo ma con tanto spettacolo

Il borgo di Bar, poi, dà la possibilità di ammirare diverse bellezze oltre la capitale. Partendo, in particolar modo, dalla natura da cui è circondato. Parliamo, per esempio, del Monte Rumija, che si affaccia direttamente sul mare e che si può raggiungere direttamente da Stari Bar. Visitando la parte vecchia della città, con la Chiesa di San Nicola e le diverse rappresentazioni religiose, potremo scoprire i vicoli e le strade tipiche del luogo.

Ovviamente, non si può parlare di Bar senza contare anche le meravigliose spiagge che la caratterizzano. Infatti, dovremmo assolutamente visitare la spiaggia Veliki Pijesak, rilassante e meravigliosa. Oppure, se vogliamo spostarci un po’ da Bar, potremo visitare Sutumore, che offre delle acque che nulla hanno da invidiare alle Maldive o ai Caraibi. Dunque, potremmo trovare alloggi a 25 euro e un mare mozzafiato in questo piccolo angolo di paradiso. Stari Bar è sicuramente pronto a stupirci e ad offrirci delle bellezze uniche che ci lasceranno a bocca aperta.

Lettura consigliata

Con circa 50 euro al giorno potremo visitare una vera e propria meraviglia all’estero che ci lascerà a bocca aperta come non mai