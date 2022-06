Una delle verdure più consumate di giugno è senza dubbio la zucchina, un ortaggio estremamente versatile in cucina. In padella o al forno, le zucchine si prestano davvero a mille ricette e accostamenti diversi, non avendo un gusto particolarmente intenso da coprire altri ingredienti. Con la prova costume alle porte, molti prediligono le ricette light, che però diciamolo, sono spesso insapore. Ogni tanto, va anche bene concedersi uno sgarro, con qualche piatto più ricco e saporito, e si dà il caso che questa ricetta di zucchine al forno sia anche velocissima da preparare.

Le zucchine amiche della salute

Per tranquillizzare i più attenti alla linea, ricordiamo che le zucchine hanno poche calorie, sono povere di sale e sono facilmente digeribili. Sono perfette anche per i bambini (questa ricetta in modo particolare). Ricche di potassio e vitamine, sono alleate delle vie urinarie e alimenti perfetti per contrastare la sindrome del colon irritabile. E cucinate in questo modo, accontenteranno anche i palati più esigenti.

Basta con le solite zucchine light in padella e proviamo questa ricetta ricca e gustosa che si prepara in pochissimo tempo

La ricetta che stiamo per illustrare è un piatto unico. Possiamo considerarla una via di mezzo tra una parmigiana e una lasagna. Mettiamoci al lavoro e procuriamoci:

3 zucchine;

affettato di pollo q.b.;

50 g di formaggio a fette;

3 cucchiai di parmigiano;

1 cucchiaio di pangrattato;

olio q.b.;

sale q.b.;

mix di erbe aromatiche q.b.

Procedimento

Possiamo cominciare. Armiamoci di una teglia rettangolare e ricopriamola con della carta forno. Per prima cosa, tagliamo le zucchine a fette sottili e cominciamo ad assemblare la nostra “simil parmigiana”. Adagiamo le fette di zucchine sul fondo della teglia, cospargiamole con un pizzico di sale, e proseguiamo con uno strato di affettato di pollo e uno strato di fette di formaggio. Completiamo con un filo d’olio, una spolverata di erbe aromatiche e di parmigiano. Ripetiamo i vari strati fino a riempire la nostra teglia e completiamo con uno strato di zucchine ricoperte di olio, pangrattato e parmigiano. A questo punto, possiamo infornare a 190 gradi per 25 minuti. Una volta dorate in superficie, potremo tirarle fuori dal forno. Perciò, basta con le solite zucchine light in padella e godiamoci l’esplosione di gusto incredibile di questa versione golosa della parmigiana di zucchine.

