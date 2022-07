Il passare del tempo e saperlo misurare hanno appassionato per millenni l’uomo. Anni, secoli, stagioni e poi ore, minuti e secondi adesso li contiamo grazie a vari calcoli corretti nel tempo. Per quanto riguarda in particolare il giorno, abbiamo uno strumento ormai di uso comune per conoscere le sue ore.

Dall’orologio dei campanili delle chiese a quello a pendolo si è passati in sommi capi alla cipolla, l’orologio da taschino. Questo segnatempo portatile è davvero affascinante e ogni tanto torna di moda, con la sua catenella a vista.

Molto comodo, ormai, l’orologio da polso, un must irrinunciabile per uomini e donne. Il tipo di quadrante e i colori possono essere tanti. Il cinturino di solito si trova in pelle, in acciaio oppure in legno.

Per occasioni formali si preferisce quello elegante con il quadrante classico rotondo e con il cinturino scuro in pelle. Scopriamo ora qualche orologio da uomo o donna, da regalare o regalarci.

Alcuni modelli da uomo

Che sia per un dono o per noi, a seconda del budget ci sono tanti modelli tra cui scegliere. Uno di fascia media per uomo è l’orologio Baume et Mercier Classima M0A10323. Il prezzo è sotto i 2.000 euro. Il quadrante è rotondo, il fondo è bianco e presenta numeri romani. Con il suo cinturino in pelle è sobrio ma molto raffinato.

Se si desidera acquistare un orologio di lusso sportivo ed elegante ci sarebbe il Panerai – Submersible QuarantaQuattro. Questo modello avrebbe un’impermeabilità fino a meno 300 metri. La carica è automatica con autonomia fino a 3 giorni. Il prezzo si aggira sui 30.000 euro.

Qualche orologio da uomo o donna da scegliere di fascia media o lusso

Per gli orologi da polso da donna i designer spesso si sbizzarriscono con forme, disegni, pietre preziose e materiali di pregio. Di conseguenza la scelta è molto vasta. Da notare, però, che sempre più donne preferiscono indossare orologi da uomo.

Un modello dal costo contenuto, tra tanti, è il Ferragamo Studmania. Quadrante rotondo e bracciale in oro giallo, è elegante nella sua essenzialità. Il prezzo è di poco superiore ai 1000 euro. Un orologio nella fascia alta, ad esempio, è il Mademoiselle Privé Bouton della Maison Chanel.

Il modello si ispira al polsino di una giacca e sotto al bottone finemente lavorato si nasconde il segnatempo. Al posto del bottone in un altro modello è presente una perla. Il costo di aggira sui 50.000 euro.

I prezzi sono indicativi e soggetti a variazioni, specialmente se alcuni modelli sono usciti in numero limitato da collezione.

La scelta di un regalo per persone di classe può avvenire in vari settori, tra cui, quindi, quello degli orologi eleganti.