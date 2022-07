Ogni segno zodiacale esprime una serie di caratteristiche che sono a lui proprie. Formano in generale il carattere del segno. Nel corso degli anni si è creata della cattiva luce su qualcuno di loro. Uno di questi è certamente lo Scorpione.

L’astrologia non è un’arte moderna, anzi è una delle più antiche. Risale a migliaia di anni fa. Poi ha attraversato i secoli per giungere fino a noi. Durante il suo cammino ha incontrato molte mentalità. A farne le spese sono stati proprio i segni zodiacali. Lo Scorpione ad esempio è stato sempre considerato un segno legato alla sessualità.

A causa di ciò nelle epoche liberali era considerato un esempio fortunato. Nei secoli puritani, un modello da mettere alla gogna. Nel periodo romantico invece un segno che col suo fascino, poteva incantare le donne. In generale l’infedeltà era la sua marca distintiva. Oggigiorno per fortuna si restituisce allo Scorpione la sua giusta collocazione. Infatti non infedeltà e ingiustizia ma altre sono le caratteristiche del segno.

Insieme a Cancro e Pesci, fa parte dei segni d’acqua. L’acqua nello zodiaco rappresenta il mondo dei sentimenti. Quelli che compaiono sul volto della gente, ma che in realtà vivono nel profondo di noi stessi.

Tutti e 3 i segni d’acqua hanno in comune la loro spiccata sensibilità. Ognuno di loro rivela a suo modo il proprio rapporto con i sentimenti. Quando uno Scorpione si esprime in questo senso, le sue parole non sono mai banali. Se lo fa qualcuno del Cancro, rivelano la partecipazione all’avvenimento o l’empatia verso l’altro. Quelli dei Pesci esprimono sentimenti che sfiorano la spiritualità.

Non infedeltà e ingiustizia ma altre sono le caratteristiche dello Scorpione

Tra i segni d’acqua lo Scorpione è quello che più di tutti si tuffa nelle profondità. Non ha affatto quel lato romantico che a volte gli si attribuisce, anche se lo comprende. Invece è un segno che conosce sia il lato positivo del mondo interiore, sia la cosiddetta “zona oscura”. Il male che potrebbe annidarsi nell’animo umano. Lo specchio negativo delle passioni.

Non a caso il suo è un potere esorcizzante, nel senso che potrebbe riuscire a purificare il mondo oscuro presente dentro di sé. Per questo motivo è anche lo stregone, lo sciamano. Uno Scorpione che non controlla questo aspetto è un abile manipolatore.

Altrimenti è il consigliere che ci vuole nei momenti di difficoltà. La sua forte intuizione gli permette di capire cose e situazioni, dove gli altri anche arrivano, ma con un certo ritardo. Governato dal pianeta Marte e Plutone è ricco di energia e voglia di creare. In genere riesce sempre nei suoi fini, e ci arriva in modo che gli altri non comprendono.

Dotato di un certo magnetismo è un amante senza pari. Ma a dispetto di quanto si crede è un fedele partner. E d’altra parte desidera la stessa cosa dall’altro.

Un segno enigmatico e ricco di fascino.

