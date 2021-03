Partiamo dal presupposto che non esiste la taglia di reggiseno perfetta. Infatti ogni forma e grandezza di seno va bene a modo suo. Non ci sono degli standard da raggiungere o traguardi in termini di taglie da raggiungere. Ci può essere però, una volontà di migliorarsi, di piacersi, di trovare ancora di più la forma che più ci aggrada.

Può accadere di volere un seno più sodo, che possa riempire meglio un reggiseno o una maglia. Non c’è bisogno di ricorrere a dolorosi reggiseno con fili metallici, bustini soffocanti o chirurgia plastica. Molto spesso basta seguire qualche regola a tavola.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Acquisire una taglia in più di reggiseno grazie all’alimentazione è possibile e oggi il team di Proiezioni di Borsa spiegherà come.

Tofu e Soia

Se si è intrapreso una guerra contro vegani e vegetariani, forse è arrivato il momento di ripensarci. Il tofu e la soia sono due alimenti che possono regalare una taglia in più, perché ricchi di fitoestrogeni. I fitoestrogeni sono composti naturali che possono aiutare nelle funzioni ormonali. Servono a tantissime cose: proteggono la salute cardiovascolare del cuore, alleviano i sintomi della menopausa e, dulcis in fundo, aiutano anche ad ingrossare il seno! Se non si è degli amanti è ora di provare qualche ricetta gustosa, come questa.

Grassi e Proteine

Il seno si compone perlopiù di grassi e le proteine aiutano ad aumentare la nostra massa muscolare. Se il seno risulta piatto e sgonfiato è arrivato il momento di introdurre nella propria dieta proteine e grassi, meglio se di origine vegetale. Quindi via libera fagioli, lenticchie, ceci, soia, piselli. E ancora, noci, mandorle, pinoli, anacardi. Un esempio di piatto completo potrebbe essere questo: riso integrale con piselli, pomodorini e mandorle tostate in padella e sbriciolate direttamente nel piatto.

Quindi è possibile ottenere una taglia in più di reggiseno grazie all’alimentazione sana genuina ed equilibrata.