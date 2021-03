Le cimici, come tutti sappiamo, sono insetti fastidiosi e anche puzzolenti se si sentono disturbate.

Nonostante tutto, ce li troviamo spesso in ogni angolo della casa. Soprattutto adesso che inizia fare caldo e lasciamo le finestre aperte.

Questi animaletti sono in grado di entrare nelle piccole fessure ed è facile trovarle tra le lenzuola o in mezzo al bucato.

Sono inoltre in grado anche di rovinare gli orti in giardino e le soluzioni sembrano difficili da trovare, se non i classici insetticidi.

Vedremo, invece, che di soluzioni ce ne sono anche in natura. Nessuno lo sa ma basta avere questa pianta per allontanare le cimici da casa.

Si tratta dell’erba gatta, conosciuta soprattutto per gli effetti che produce ai nostri gatti, appunto.

Questa pianta si può facilmente piantare nel nostro giardino. Oppure tenerla in vasi da collocare negli angoli strategici della casa.

Il fatto di averla a disposizione potrebbe anche venirci in aiuto per il problema delle zanzare, tipiche della stagione più calda, che non la gradiscono.

Questa, infatti, è un’altra ottima ragione per godere delle virtù della pianta, del tutto naturali.

Con quest’erba possiamo facilmente preparare un rimedio fai-da-te.

Basterà raccogliere le foglie e gli steli della nostra pianta.

Proseguiamo tritandoli in un mixer finché non si formerà una crema con dei piccoli pezzi di foglie.

Versiamoci sopra dell’alcool denaturato e mettiamo di nuovo in funzione il nostro mixer finché non vedremo formarsi una crema omogenea.

Lasciamolo così per circa cinque minuti. Andiamo a filtrare il liquido che si è formato e conserviamolo in un barattolo di vetro per qualche giorno.

Dopodiché noteremo che si sarà formato uno strato superiore più verde.

Andremo così ad utilizzarlo e a inserirlo in uno spray vuoto per poi usarlo come repellente per le cimici.

Chi l’avrebbe mai detto che l’erba gatta potesse esserci utile per risolvere queste problematiche?

Come abbiamo visto, in fondo basta avere questa pianta per allontanare le cimici da casa.