Il tofu è un alimento entrato di recente nella nostra cucina. Non tutti amano il suo sapore e in tanti sono rimasti delusi nel suo assaggio. Un trucco per rendere il tofu gustoso e saporito è cuocerlo secondo questa antica ricetta cinese, con un accompagnamento di verdure che ricorda tanto la ratatouille.

Questo tofu in padella si può preparare con largo anticipo e si conserva in frigo per almeno un giorno.

Ma siamo sicuri che cucinandolo in questo modo non avanzerà.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ingredienti

200 gr di tofu fresco;

2 melanzane;

150 gr di fagiolini;

2 cucchiai di salsa di soia;

2 cucchiai di semi di sesamo;

olio d’oliva;

sale.

Un trucco per rendere il tofu gustoso e saporito

Laviamo bene tutte le verdure. Prendiamo le melanzane, passiamole sotto l’acqua corrente, leviamo la punta e tagliamole a cubetti. Cospargiamole di sale e lasciamole riposare 20 minuti, per eliminare l’acqua amara che contengono. Prendiamo i fagiolini, leviamo le estremità e lessiamoli in abbondante acqua salata. Passato il tempo previsto, sciacquiamo via il sale dalle melanzane, asciughiamole e facciamole saltare in padella con alcuni cucchiai di olio extravergine d’oliva, dovranno diventare soffici. Aggiungiamo quindi la salsa di soia e continuiamo la cottura. A parte, portiamo a bollore una pentola d’acqua salata e tuffiamoci i nostri fagiolini per lessarli, ci vorranno circa 15 minuti al massimo.

Quando i fagiolini saranno cotti al dente, prendiamoli dalla pentola con l’aiuto di una schiumarola e mettiamoli da parte.

Aggiungiamo i fagiolini alle melanzane e facciamo saltare il tutto; se necessario aggiungiamo altra salsa di soia per permettere ai fagiolini di condirsi bene con essa. Quando il tutto sarà ben cotto e amalgamato, aggiungiamo il tofu tagliato a cubetti. Spolveriamo per concludere, con i semi di sesamo e impiattiamo per servire il nostro tofu ben caldo con il suo contorno di melanzane e di fagiolini freschi.