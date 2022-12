Una squisita ricetta per cucinare le banane molto mature e come conservarle correttamente

Le banane si mettono dentro o fuori dal frigo? E perché vengono le macchie nere sulla buccia? In seguito sveleremo come conservarle correttamente e vedremo come utilizzarle in modo golosissimo in cucina.

Tutti conserviamo in casa le nostre scorte di frutta e di verdura, ma non sempre sappiamo quale sia il metodo più corretto per farlo. Ad esempio non tutti sanno che ortaggi come i pomodori non dovrebbero essere conservati nel frigo, così come i tuberi come le patate. In particolare per le patate dovremo assicurarci che siano ben riposte per evitare germogli e marciumi.

Non fanno eccezione nemmeno le banane che non dovrebbero mai essere riposte nel frigo.

Dentro all’elettrodomestico le banane maturano nel modo sbagliato ossidandosi molti più rapidamente. Questo fenomeno contribuisce alla formazione delle caratteristiche macchie nere sulla loro buccia, causate dall’etilene. Questo gas viene sprigionato durante la fase di maturazione della banana che ne rovina i pigmenti dando corso a macchie su buccia e polpa.

Fenomeni naturali

Tuttavia non c’è da spaventarsi per l’emissione di questo gas naturale. Molti frutti in fase di maturazione emettono etilene e in alcuni casi possiamo sfruttarlo a nostro vantaggio come nel caso dei cachi. Inoltre non c’è nemmeno da temere le macchie nere sulle banane, che non sono assolutamente un segnale di marcescenza. Infatti in questi punti troviamo una maggiore concentrazione di zuccheri e un gusto molto più rotondo. Inoltre anche la consistenza sarà più morbida e la banana diventerà più digeribile, sebbene con più zuccheri.

Pertanto di fronte ad una banana matura non scoraggiamoci perché sono, tra le altre cose, una fonte di potassio e fibre utili all’intestino. Ad ogni modo quando le banane diventano eccessivamente mature potrebbe diventare complesso mangiarle nel modo in cui siamo abituati.

Per questa ragione in seguito proporremo una squisita ricetta per cucinare questo frutto anche quando molto maturo.

Dolci tentazioni

Va da sé che la ricetta che seguirà sarà quella di un dolce da poter gustare per una merenda o per un goloso fine pasto.

La ricetta è semplice e veloce e tutto quello che serve sarà:

4 banane ben mature;

80 g farina;

1 uovo;

noci;

1 tavoletta di cioccolato fondente.

Tutto quello che dovremo fare sarà sbucciare le banane e tagliarle a fettine. A questo punto, con il dorso di una forchetta, procediamo a schiacciarle con cura fino a ridurle in crema.

Quando le banane sono troppo mature ecco una squisita ricetta per cucinare un dolce delizioso

Ora faremo sciogliere il cioccolato della tavoletta, che avremo precedentemente tagliato a scaglie, in una ciotola a bagnomaria. Quando il cioccolato sarà fuso uniamolo alle banane aggiungendo anche l’uovo, delle noci sbriciolate e la farina setacciata. Mischiamo bene l’impasto fino ad ottenere un composto omogeneo e senza grumi. Se vogliamo conferire un’ulteriore nota croccante, potremmo aggiungere delle gocce di cioccolato nell’impasto. Non resta che stendere l’impasto su una placca foderata con carta forno ed infornare a 180° per circa 20-25 minuti.

Una volta pronto, tagliamo a cubetti e serviamo con zucchero a velo.