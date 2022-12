Un italiano su 3 si sente stressato ed ecco come provare ad eliminare lo stress in modo naturale

Una recente ricerca dimostra che un italiano su 3 si sente stressato e il 9% addirittura ogni giorno, ma ecco i rimedi della nonna per prevenire lo stress.

Contro il logorio della vita moderna. Chi si ricorda il famoso spot di un amaro, fatta da Ernesto Calindri, seduto in mezzo al traffico, nel lontano 1962? Sono passati sessant’anni, ma evidentemente le cose non sono cambiate.

La gente è sempre più stressata e non è solo una questione di impegni e lavoro. La situazione economica è sempre più complicata e questo si riversa sulla nostra tranquillità. Chi ha la responsabilità di una famiglia teme di non farcela, con il proprio stipendio, a far fronte alle esigenze di tutti. Il che è uno stress non da poco. E non è solo una questione di età.

Sono questi i sintomi più comuni

È emerso anche come gli studenti italiani siano tra i più depressi e stressati d’Europa. E un rapporto Censis del 2019 aveva indicato nel 74% la percentuale di italiani che, per una ragione o per l’altra, si è sentita molto stressata. I motivi? Questioni familiari, lavoro e, a volte, senza una ragione precisa.

Insomma, lo stress è qualcosa a cui, volenti o nolenti, dobbiamo far fronte ogni giorno. Che poi, bisogna saperlo riconoscere, anche se i sintomi possono essere diversi. Emotivamente, infatti, lo stress potrebbe manifestarsi con agitazione o cambiamenti repentini di umore. Poca facilità a rilassarsi. Sentirci senza controllo, come se qualcosa potesse sempre sopraffarci. Restare socialmente isolati è un altro sintomo, così come la depressione. Insomma, non dobbiamo preoccuparci solo dei sintomi dell’infarto.

Anche questi sono sintomi che potrebbero indicare un periodo di stress

Non solo. Anche la mancanza di energia andrebbe considerata. Con diarrea, mal di testa, calo del desiderio sessuale, dolori e tensioni muscolari, nervosismo. Così come mani e piedi freddi, aumento della sudorazione, difficoltà a digerire, digrignamento dei denti. Insomma, i segnali sono tanti.

Cosa fare in caso di forte stress? Una recente ricerca dell’Osservatorio Sanità di UniSalute ha sancito che un italiano su 3 si sente stressato, considerandolo una condizione cronica e, addirittura, il 9% si sente stressato ogni giorno. Urgono rimedi. E, da questo punto di vista, anche la scienza suggerisce di fare il pieno di magnesio, attraverso cibi adatti a questo, come le noci o le mandorle. Così come il potassio dovrebbe far parte di questa dieta che dovrebbe prevenire lo stress e quindi spazio a patate, pomodori e, soprattutto, alle banane.

Un italiano su 3 si sente stressato, ma ci sono rimedi della nonna per prevenire

Mangiare, alla mattina, del cioccolato potrebbe darci quella carica giusta per affrontare la giornata, dandoci subito energia. Ed è anche utile per calmare lo stress grazie a tiramina e feniletilamina. Esiste anche un rimedio che ci dice cosa dovremmo fare per essere felici ed è gratis.

La vita sociale è fondamentale e quindi diamo spazio alle uscite con amici e amiche, perché è importante riuscire a sfogarsi. C’è anche chi si iscrive a corsi di ballo, che aiutano a scaricare lo stress. Ballare fa non solo dimagrire, ma anche scaricare la tensione accumulata durante un giorno. Meglio ancora un ballo liscio, di coppia, perché aiuta a concentrarsi anche sull’altro e non solo su di noi.