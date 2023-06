Una spumosa crema al caffè veloce e senza panna più la ricetta alternativa dello chef Alessandro Borghese

Nelle giornate più calde non c’è cosa migliore che gustare una fresca e sfiziosa crema al caffè. Perché non prepararla a casa senza panna o provare la versione golosa di chef Borghese?

D’estate ci sono mille tentazioni golose che ci aiutano a rinfrescare il palato, a colazione, dopo i pasti o a merenda. Non possiamo non citare il gelato, prodotto a cui pochi riescono a resistere nelle calde giornate, come le granite di vari gusti. Ma c’è un altro protagonista che fa gola in questo periodo dell’anno, ovvero la crema fredda al caffè. Il suo gusto è davvero irresistibile, simile a quello del famoso gelato in coppa. Si assapora solitamente in un piccolo bicchiere o coppetta, si trova in tantissimi bar, ma è anche molto semplice da fare in casa, per offrirla agli ospiti a qualsiasi orario. L’unico dettaglio da non dimenticare quando la mangiamo, riguarda le calorie, nonostante sia servita in piccole porzioni, contiene una quantità notevole di grassi. Infatti, nella ricetta originale è previsto l’uso della panna, ingrediente che aiuta ad ottenere un risultato cremoso e avvolgente. Ma se volessimo preparare una perfetta crema più light da tenere in frigorifero, potremmo farlo usando ottime alternative.

Una spumosa crema al caffè veloce e senza panna che si prepara in 2 minuti

Preparare questa spuma è facilissimo e soprattutto ci vogliono pochi minuti per ottenere subito la consistenza ideale. Se preferiamo scegliere ingredienti meno grassi, potremo sostituire la panna con della semplice acqua fredda e qualche cubetto di ghiaccio. La bravissima Benedetta Rossi propone una semplice ricetta sul suo sito, utilizzando proprio questi elementi. Per velocizzare ulteriormente i passaggi, al posto della moka, usa il caffè solubile, circa 2 gr per ogni 150 ml d’acqua. Basterà versarli nel frullatore insieme a dei cubetti di ghiaccio e un cucchiaino di zucchero a velo. In meno di un minuto la crema sarà pronta e potremo decorarla con del cacao amaro o amaretti. In alternativa all’acqua possiamo usare del latte, anche scremato e senza lattosio, e al posto dello zucchero la stevia, per rendere la crema più leggera. Un’ottima idea è quella di riciclare il caffè avanzato e freddo, evitando inutili sprechi ed ottenere una spumosa crema veloce e senza panna.

La variante sfiziosa dello chef Borghese

Sono tantissime le varianti di questa appetitosa crema estiva, alcuni aggiungono del mascarpone o formaggio spalmabile anziché la panna. Altri ancora usano il latte condensato e crema alle nocciole per conferire un sapore deciso e golosissimo. Lo chef Alessandro Borghese propone una ricetta ricca con i seguenti ingredienti:

150 g di panna ;

; 100 g di caffè;

40 g di zucchero;

10 g di cacao amaro in polvere;

in polvere; 3 g di fecola ;

; 50 g di cioccolato fondente.

In un pentolino scaldiamo prima panna e caffè, aggiungiamo poi il resto degli ingredienti e facciamo bollire mescolando sempre. Solo il cioccolato fondente va inserito a fuoco spento. Quindi mescoliamo il tutto fino ad ottenere la consistenza esatta e mettiamo in frigo per servirla fresca.