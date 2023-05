I migliori gelati e ghiaccioli confezionati da acquistare al supermercato sotto i 40 centesimi e quelli meno calorici

Arriva il caldo estivo e cosa c’è di meglio che mangiare un gelato rinfrescante come snack? Ecco la classifica di Altroconsumo che premia i migliori confezionati da comprare nel reparto surgelati e il primo costa solo 37 centesimi

Cosa c’è di più rinfrescante d’estate che mangiare un bel gelato a fine pasto o a merenda? Arriva il caldo e cambiano le nostre abitudini alimentari, addio a brodi caldi, tisane bollenti, cioccolate dense da assaporare sul divano mentre fuori diluvia. Via libera alle insalatone miste e pasta fredda, frullati e spremute di frutta freschi per spezzare la fame a metà mattina o pomeriggio. Ma il vero protagonista della stagione estiva è il gelato, anche quello confezionato che troviamo al banco freezer nei market e discount. Subito dopo il primo morso ci disseta e regala quella gradevole sensazione di freschezza, abbassando la temperatura corporea. Ne esistono di tutte le forme, dimensioni, gusti e tipologie, in vaschetta o monoporzione, per accontentare tutti i palati. Ma quale scegliere tra tutti i marchi e varietà?

I migliori gelati e ghiaccioli confezionati da acquistare al supermercato: ecco la classifica di Altroconsumo

Spesso perdiamo molto tempo al reparto surgelati, perché non sappiamo individuare immediatamente il gelato più buono. Prima di tutto è importante sapere che esiste una sorta di classificazione dei vari prodotti. Nell’etichette è possibile leggere gli ingredienti contenuti, quindi se il gelato è al latte troveremo una percentuale superiore al 2% relativa alle proteine del latte. Quelli allo yogurt dovranno contenere almeno il 40% di tale ingrediente.

Attenzione, invece, alla differenza tra ghiacciolo alla frutta e quello “al gusto di” che contengono aromi e meno frutta, che si tratti di succo o polpa. Altroconsumo ha stilato una classifica decisamente utile per tutti i consumatori, testando più di 120 prodotti disponibili tra gli scaffali. Al primo posto, tra i migliori gelati e ghiaccioli confezionati da acquistare al supermercato, troviamo il ghiacciolo vintage all’anice Sammontana Dadaumpa, a 37 centesimi a porzione. Sul podio seguono gli stessi ghiaccioli, ma al gusto cedro e granatina, sempre allo stesso prezzo. Terza posizione, con pochissimi punti di stacco, i ghiaccioli Conad al limone o amarena a soli 20 centesimi circa a porzione. Per quanto riguarda le altre tipologie, hanno ricevuto i punteggi più alti i mini cono alla panna e al cioccolato e i mini stecco Conad. Ottimi punteggi anche per il cono panna o cioccolato e il mini biscotto della Coop.

Quali tipi contengono meno calorie

Se preferiamo gustare dei gelati che non contengano eccessivi zuccheri e calorie, sicuramente quelli alla frutta sarebbero più indicati rispetto alle creme. Un cono confezionato da 100 gr alla panna e cioccolato contiene oltre 230 calorie, un ghiacciolo al limone, invece, meno di 90. I ghiaccioli alla frutta, quindi, sarebbero tra i meno calorici, spesso proposti in piccole confezioni, hanno pochissime calorie. Un’altra alternativa è acquistare i gelati alla soia, l’apporto calorico è sicuramente inferiore ai classici gusti cioccolato, nocciola o panna.