Come risparmiare acqua in casa: i trucchi per non sprecare più 

Come risparmiare acqua in casa-proiezionidiborsa.it

In estate il gran caldo crea problemi di siccità, quindi, perché non imparare come risparmiare acqua in casa e riciclarla per evitare qualsiasi forma di spreco? Ecco che cosa si potrebbe fare da oggi con metodi semplici fai da te.

Non si può pensare all’acqua senza pensare anche che senza non potremmo vivere. Nessuna forma di vita potrebbe. Quindi, si tratta del bene più prezioso che abbiamo e che ci serve. Se ci guardiamo attorno, il nostro pianeta è ricco di acqua, ma non tutta è dolce e potabile.

Negli ultimi anni si sta registrando in tutto il Mondo un aumento delle temperature che sta compromettendo la disponibilità idrica. Si pensa che d’ora in poi ogni estate sarà più calda della precedente ed è importante far fronte all’allarme siccità.

I dati che emergono dalle ricerche sono allarmanti. Vediamo come risparmiare acqua in casa, in modo da creare un ricircolo del bene prezioso nel nostro piccolo, per cercare di far fronte al problema. Servirebbe questo comportamento anti-spreco da parte di tutti.

Dopo una panoramica della situazione mondiale e italiana, conosceremo, quindi, alcuni metodi molto facili per non sprecare inutilmente acqua, l’unica risorsa davvero fondamentale per tutti noi che dovremmo sempre tenerci molto stretta.

I dati allarmanti degli studiosi

L’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ha analizzato la situazione e dai risultati è emerso che in un solo anno la disponibilità idrica si è ridotta di oltre il 50%. Solamente l’Italia ha perso il 13% delle sue risorse.

Da poco si è svolta la Giornata Mondiale per la lotta alla desertificazione e alla siccità e i Ministri del Governo hanno fatto sapere di essere costantemente al lavoro per cercare di affrontare al meglio questa situazione e porre rimedio.

Come risparmiare acqua in casa: metodi fai da te

Cerchiamo, quindi, di aiutare come meglio possiamo iniziando dalla nostra realtà quotidiana. Ecco alcune regole che potrebbero essere preziose:

lavarsi i denti con il rubinetto chiuso ;

; meglio fare la doccia rispetto al bagno e cercare di ridurne il tempo;

e cercare di ridurne il tempo; riparare tutte le perdite , anche se minime;

, anche se minime; fare lavatrice e lavastoviglie sempre a pieno carico ;

; riutilizzare l’acqua di condizionatore e deumidificatore per il ferro da stiro;

di condizionatore e deumidificatore per il ferro da stiro; lasciare le verdure in ammollo invece che usare acqua corrente.

Inoltre, e questo si sta già facendo in altri paesi come la Germania, ad esempio, bisognerebbe approfittare dei temporali e delle giornate di pioggia per raccogliere acqua piovana. Bastano dei contenitori da mettere all’esterno. Filtrata e purificata, quest’acqua può essere utile per innaffiare o per fare le pulizie domestiche.