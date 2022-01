Ogni giorno, specialmente nelle stagioni fredde, abbiamo bisogno di introdurre delle sostanze nutritive e un certo numero di calorie. Si cerca di stare attenti ai grassi, di mangiare verdure e frutta e spesso ci si limita con i dolci. Sappiamo che il corpo ha bisogno di tanti elementi e anche di zuccheri. Se, però, si è a dieta o si ha la glicemia alta, giustamente bisogna attenersi ai consigli del medico e introdurne in giusta quantità. Ciò non vuol dire eliminarli completamente. Ad esempio, scegliendo certi ingredienti a casa possiamo preparare dei dolci squisiti senza sentirci molto in colpa. Ecco, ad esempio, una ricetta.

Una sorprendente torta di mele senza burro e zucchero adatta anche a chi è a dieta e desidera un dolce

Nella ricetta che segue il burro viene sostituito dall’olio di semi, al posto della solita farina 00 per preparare i dolci abbiamo due farine alternative, una integrale e la farina di mandorle, mentre lo zucchero semolato cede il posto a un dolcificante naturale, la stevia. Inoltre, non c’è la presenza del latte.

Torta di mele senza burro, senza zucchero e senza latte:

200 g di farina integrale;

50 g di farina di mandorle;

2 mele;

50 ml di olio di semi;

3 uova;

un limone biologico;

10 g di stevia;

una bustina di lievito per dolci;

cannella in polvere;

noce moscata;

sale.

Passiamo al procedimento per preparare questo dolce integrale

In una ciotola rompere le uova, versare l’olio di semi e aggiungere lo zucchero, un pizzico di sale e la scorza grattugiata di un limone biologico. Utilizzare delle fruste elettriche e sbattere bene il tutto. A questo punto lavare e sbucciare le mele, togliere semi e torsolo e una sarà tagliata a cubetti e l’altra a spicchi. Metterle in una ciotola e spremere il limone. Unirvi un pizzico di cannella e una grattugiata di noce moscata e far riposare qualche minuto. Aggiungere poi all’impasto il lievito setacciato con un colino e continuare a miscelare con le fruste. Quando il composto non presenterà grumi, versare la mela a cubetti e mescolare. Adesso imburrare e infarinare una teglia rotonda e versarvi l’impasto. Decorare con gli spicchi di mela e cuocere in forno a 180 gradi per 30/40 minuti.

