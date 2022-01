I salumi rappresentano l’idea perfetta per un aperitivo, un antipasto o un pasto veloce.

Quando non sappiamo cosa mangiare, basta aprire il frigo, prendere un po’ di pane, due fette di prosciutto, un po’ di formaggio ed ecco fatto.

Ci salvano in quei giorni in cui non abbiamo idea di cosa cucinare, siamo annoiati e non c’è nessuna voglia di mettersi ai fornelli.

In questi casi, possiamo ordinare cibo da asporto o trasformare qualche fetta di salume in un pasto buono da mangiare e bello da vedere.

I nostri esperti di cucina hanno avuto un’idea sensazionale, scenografica, ma senza alcun effetto speciale. Infatti, basta qualche grissino e il risultato sarà delizioso.

Scopriamo qualche dettaglio in più.

Come portare i salumi a tavola per fare un figurone con questa idea geniale e creativa

Tra un aperitivo e l’altro, spesso abbiamo notato che al posto del tagliere si usa una sorta di cestino con dentro vari alimenti da mangiucchiare. Prosciutto, tartine e tramezzini di ogni tipo, si racchiudono in questo contenitore dalle forme più varie, che sostituisce proprio il classico tagliere.

Sarà per una questione di comodità o puramente scenografica, in ogni caso è molto funzionale e delizioso.

Noi della Redazione abbiamo preso spunto proprio dal cestino quadrato o rettangolare per i nostri pasti a base di salumi o semplici aperitivi.

Si tratta dei cestini di grissini con salumi, formaggi e chissà, anche delle verdure grigliate o in agrodolce.

Un’idea simpatica, da sfruttare per l’antipasto e fare un figurone con i nostri ospiti. Tuttavia, non dobbiamo necessariamente di invitare qualcuno a casa, va bene anche per spizzicare qualcosa in attesa della portata principale.

Grissini che diventano cestini

Come portare i salumi a tavola per fare un figurone con questa idea geniale e creativa, ma anche deliziosa. Non solo la presentazione, ciò che conta è anche abbinare i giusti ingredienti da mettere all’interno di ogni cestino.

Innanzitutto, usiamo un piatto come base, prendiamo dei grissini grandi e lunghi (non quelli fini) e incastriamone due alla volta formando un quadrato. A questo punto, prendiamo i salumi rimasti in casa o quelli che preferiamo e avvolgiamo ciascuna fetta su se stessa. Tagliamo i formaggi a pezzi e mettiamoli uno sull’altro.

Adagiamo sia i salumi che i formaggi all’interno del cestino e decoriamo con dei pomodorini sparsi qua e là. Come già precisato, è possibile anche aggiungere delle verdure, alternandole tra una fetta di cotto e una di crudo, ad esempio.

Non dimentichiamo gli stuzzicadenti, da servire insieme al cestino.

Semplice, colorato e delizioso.