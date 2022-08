Una soluzione per lucidare i capelli e ringiovanire con il camouflage

Fino a qualche anno fa non c’era da pensarci. Non appena comparivano i primi fili bianchi in testa era una lotta per mantenere il colore dei capelli integro e camuffare i segni dell’invecchiamento. Ora esiste una scelta dettata da alcuni personaggi dello star system che hanno accettato i capelli bianchi sfuggendo alla morsa della ricrescita.

Essere schiavi dell’apparenza è faticoso. Puntare sulla sostanza paga. Se abbiamo classe innata, non sono pochi capelli bianchi a limitarci. Una ricrescita trascurata, invece, rimane brutta da vedere e allora questa scelta è meglio farla senza avere ulteriori dubbi.

Capelli bianchi

Accettare di invecchiare è una gran bella cosa. Abbiamo sviluppato una personalità durante gli anni passati, siamo sofisticati e ci prendiamo cura di noi. Con un bel taglio di capelli, il grigio valorizza il nostro viso, ma solo se lo accettiamo in maniera rilassata. Certo è necessario stabilire un giusto equilibrio tra di capelli bianchi e quelli del colore che abbiamo sempre avuto. Farci consigliare dal parrucchiere di fiducia è una buona mossa.

Dobbiamo capire se il bianco e il grigio ci stanno bene. Non tutti i colori sono uguali. A seconda del sottotono della pelle sarà necessario stabilire quale tipo di bianco o di grigio portare. In molti casi i riflessi vanno arricchiti ed esistono prodotti a base di acido ialuronico che ci aiutano in questo. Altre volte i riflessi vanno neutralizzati ed è necessario ricorrere a dei glossing tonalizzanti.

Piccoli trucchi

Se veniamo colti dal panico alla vista dei primi capelli bianchi, possiamo ricorrere ad alcuni trucchi che ci permettono di guadagnare tempo. Capire come affrontare questo cambiamento può richiedere giorni di riflessione. Esiste una soluzione lucida capelli per ringiovanire in fretta, ma all’inizio se veniamo colti di sorpresa possiamo praticare l’arte del camouflage in diversi modi.

Una fascetta anni Cinquanta sistemata vicino all’attaccatura dei capelli può tamponare provvisoriamente la comparsa della ricrescita. Possiamo, inoltre, creare volume cotonando i capelli e utilizzando gli spray per il fissaggio.

Saper pettinare i capelli ad arte è un grande vantaggio, spostando la riga o raccogliendoli in maniera morbida ci permette di utilizzare le ciocche per coprire il problema. Il modo migliore per nascondere la ricrescita rimane quello di procedere a un trattamento.

Una soluzione per lucidare i capelli e ringiovanire con il camouflage

Coprire tutti i capelli bianchi non è una buona strategia, in questo modo la ricrescita si vedrebbe immediatamente anche prima delle canoniche 3 settimane. Una colorazione naturale con henné o acqua fatto assecondando ogni tonalità ciocca per ciocca, zona per zona, può avere durate più lunghe. Sui capelli marroni l’henné ramato rende i capelli lucidi e i fili bianchi con i pigmenti daranno vita a riflessi intonati. La ricrescita in questo caso sarà una sorta di gradazione del colore da utilizzare come variazione di look. Le tempistiche si allungano a nostro favore e gli interventi saranno di minore entità.

Alcuni parrucchieri stanno utilizzando prodotti naturali a base di Lawsone insieme ad altre erbe che rendono caldi i colori senza utilizzare aggiunte chimiche. Questa tecnica rende più facile ogni operazione di schiaritura successiva.

