È proprio vero che a volte basta l’essenziale, anche nel campo della bellezza, dal trucco al modo di vestire. Per quanto riguarda il make-up, ad esempio, spesso basta solo il correttore per avere un viso più fresco e levigato.

Allo stesso modo anche nel campo dell’abbigliamento, piuttosto che tanti fronzoli, sono sufficienti dei pezzi chiave che mai dovrebbero mancare nel guardaroba. È questo il caso del blazer, trasversale alle varie stagioni e dal taglio sempre attuale, perfetto da indossare a tutte le età. Tra l’altro, l’economia in termini di vestiti è un concetto caro soprattutto a chi è in procinto di partire e deve fare la valigia.

Non si può certo trasferire un intero armadio, ma bisogna puntare su pezzi chiave, facili da abbinare e adatti a più situazioni. Nello specifico, sembra incredibile, ma basta un solo capo da abbinare per tanti look con cui vivere l’estate in vacanza o in città.

La jumpsuit

La jumpsuit, ovvero la tuta intera, è uno di quei pezzi che dovremmo sempre avere a portata di mano perché è pratica e molto versatile. I modelli più eleganti vanno benissimo al posto dei classici abiti lunghi da invitata ai matrimoni, ma non mancano le alternative casual e sportive.

Uno stesso modello può adattarsi a entrambe le occasioni: in questo caso, è dovere degli accessori fare la differenza. Sicuramente, tra le tipologie di cui non fare a meno, specie in questa stagione, si collocano le jumpsuit dai colori brillanti e quelle a stampa.

Basta un solo capo da abbinare per tanti look in vacanza o in città

Ma vediamo ora qualche consiglio di stile per abbinare al meglio questo classico intramontabile. In questo momento sono le tute con motivi geometrici o stampe floreali ad andare per la maggiore e vanno bene per outfit più o meno formali. Se l’obiettivo è essere super eleganti, completiamo il look con gioielli vistosi, come maxi collane a catena od orecchini pendenti formato XXL.

Colori neutri

Se invece non siamo amanti dei colori troppo forti, non sottovalutiamo il potenziale delle jumpsuit nere o beige. Il nero è raffinato per definizione, ottimo per le cene eleganti: scollatura a V e blazer bianco o total black da tenere sulle spalle. La jumpsuit beige si abbina invece con giubbotto in pelle e con le sneakers o con le slingback, a seconda dell’occasione.

