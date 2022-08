Questo taglio scalato, corto o medio, ringiovanisce e trionfa in estate

Alcuni tagli vengono riproposti anno dopo anno in ogni stagione, rivisitati e rinfrescati ma sempre in prima posizione nelle proposte dei parrucchieri e nelle scelte delle clienti. Scalare i capelli è una moda che va avanti da tanti anni, perché soddisfa le fantasie delle persone più giovani e ringiovanisce i visi più adulti e quelli spigolosi.

Questo perché le frange, opportunamente gestite, possono nascondere i segni del viso e le piccole rughe che compaiono con il passare del tempo. Quando si procede a una scalatura, le varianti che si possono applicare sono numerose.

Diverse lunghezze

Questo taglio scalato, corto o medio, piace molto durante la stagione estiva, perché permette di movimentare le ciocche e di rinnovare il look molto facilmente.

Il bob può essere piace perché può essere un taglio brioso e selvaggio. Anche negli anni scorsi è sempre stato al centro dell’attenzione e numerosi personaggi famosi lo hanno portato facendosi fotografare in passarella, sui tappeti rossi o in vacanza. Lasciandoli con una lunghezza media aumentano volume e riempiono il viso, in seguito è possibile giocare con il colore. È un taglio leggero che come molti altri si ispira agli anni settanta, ideale per chi ha una folta chioma e può sfruttare diversi livelli di scalatura.

Diverse direzioni

I tagli scalati davanti mettono in maggiore evidenza il ciuffo, l’alleggerimento avviene con le ciocche laterali. Questo taglio crea una bella cornice al viso e mette in mostra gli zigomi. Quando portiamo ciuffi più lunghi sopra è perché abbiamo deciso di avere un aspetto più selvatico, scompigliato e disordinato. Così possiamo imitare lo stile che aveva David Bowie negli anni ottanta. Se ci troviamo nel lato opposto e amiamo lo stile conservatore, scalarli lunghi, classici e determinati, è una scelta scontata ma sempre vincente. Jennifer Aniston insegna. Sono comunque tagli che possono essere scelti indifferentemente da chi ama la frangia. Che sia più delineata o appena accennata non importa. Questi tagli fanno la differenza.

Venendo ai giorni nostri, il taglio scalato che sta dominando con la sua presenza nelle riviste o tra le star è lo shag. Anche questo direttamente dagli anni Settanta, ispirato e rivisto, si caratterizza per 2 scalature interne che variano la lunghezza in un unico taglio. Ma anche dal volume che viene dato alle radici.

È un taglio rotondeggiante con lunghezze leggere, con la frangia che può variare e la scalatura a dare volume. Miley Cyrus lo porta in giro durante i concerti e ha contribuito a determinarne il successo, dimostrando ottimo gusto anche per la moda oltre che per la musica. L’estate 2022 continua a essere una stagione ricca di novità, quindi.

