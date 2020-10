I 5 migliori metodi legali per arrotondare lo stipendio nel tuo tempo libero

Puoi arrotondare lo stipendio nel tuo tempo libero ricorrendo ad uno dei 5 migliori metodi legali. Quelli che permettono, cioè, di incrementare le entrate mensili. Anche per concedersi qualche sfizio. Ma pure quando lo stipendio non basta per arrivare serenamente a fine mese. Una cosa è però importante.

Uno dei 5 migliori metodi legali per arrotondare lo stipendio nel tuo tempo libero è quello di puntare sempre su attività saltuarie ad hoc. Ed in particolare lavoretti che siano quanto più possibile collegati a cosa? Ai propri hobby ed in generale alle proprie passioni. Senza mai dimenticare che gli eventuali compensi extra guadagnati vanno sempre dichiarati. Al fine di andarci a pagare, poi, le tasse.

Ecco i 5 migliori metodi legali per arrotondare lo stipendio, dalla ristorazione al web

Soldi extra con un lavoro part-time. Ci sono tanti lavoretti che si possono fare fuori dall’orario della prima occupazione. Per esempio, consegnando pizze o facendo il cameriere. Ma anche distribuendo giornali o volantini. Oppure lavorando nei pub che, in genere, non aprono prima delle ore 18.

Sono, inoltre, in crescita le richieste di persone come consulenti per gli acquisti. O, comunque, di persone che si impegnano a fare acquisti per conto di terzi che non hanno tempo per farlo. O che, magari, hanno difficoltà ad uscire spesso di casa.

Insegnante privato. Quella di dare ripetizioni è la classica attività per eccellenza. Proprio per arrotondare lo stipendio. Ma serve chiaramente pazienza e capacità nell’insegnare.

Baby-sitter o dog-sitter. Vuoi prenderti cura dei bambini o degli animali domestici? Le figure di baby-sitter o dog-sitter sono sempre molte ricercate. Perché spesso in famiglia lavorano entrambi i coniugi.

Incrementare il proprio stipendio con le ore di straordinario

Arrotonda con il tuo lavoro attuale. Senza cercare altre occupazioni lo stipendio può essere arrotondato pure con il lavoro corrente. Seguendo due possibili strade. Chiedere un aumento. Oppure chiedere al datore di lavoro di fare ore di straordinario.

Lavorare online

Guadagna denaro lavorando online. Sul web, poi, sono tantissime le attività che si possono espletare seguendo le proprie passioni. Scrivendo articoli, se la tua passione è quella della scrittura. Comprando e rivendendo oggetti rari. Ma anche creando e pubblicando app. Se la tua passione è, in questo, la programmazione.