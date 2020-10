Mentre la Borsa di Milano passa di mano, Piazza Affari rimane immobile. Giornata di riflessione per il listino milanese, che chiude praticamente invariato. Ma la seduta di oggi è stata caratterizzata da un evento importante che ha coinvolto Borsa Italiana. Ecco l’analisi della giornata degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

La seduta di oggi è stata caratterizzata da un evento importante che ha coinvolto Borsa Italiana

Oggi la Borsa di Milano è passata di mano. La società, che era di proprietà del London Stock Exchange, è ora in mano al gruppo Euronext. La vendita è avvenuta per circa 4,3 miliardi euro. La società londinese ha fatto un affare, vendendo il nostro listino al triplo del prezzo a cui l’ha comprato, nel 2007.

Dovresti vendere le tue azioni adesso?

Per chi ha un portafoglio di 350.000 €: ricevi questa guida e gli aggiornamenti periodici. Scopri di più

Cosa cambia per i risparmiatori italiani? Poco o nulla. Ma, la Borsa di Milano è entrata a fare parte di un gruppo che detiene anche la Borsa di Parigi e Amsterdam. Quindi, in teoria, investire in questi listini dovrebbe essere più facile e relativamente poco oneroso.

La notizia non ha scosso minimamente i prezzi in Borsa, che hanno chiuso invariati. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha terminato a 19.588 punti, praticamente dove aveva chiuso ieri.

Seduta piatta a Milano, più effervescente in Europa

Poiché la seduta del venerdì spesso è soggetta a vendite, il fatto che i prezzi non siano scesi, può apparire una buona notizia. In realtà non è tanto buona se guardiamo l’andamento delle altre Borse.

A parte l’indice tedesco Dax, che ha chiuso in calo dello 0,1%, Parigi e Londra hanno chiuso con apprezzamenti attorno allo 0,7%. Lo stesso indice europeo Euro Stoxx ha guadagnato lo 0,5%.

Perché la Borsa di Milano ha frenato? Perché oggi, sono mancate ancora una volta le banche. Su queste sono scattate le prese di beneficio, dopo gli apprezzamenti delle precedenti sedute. Unicredit ha ceduto dell’1,7%, Banco BPM dell’1,3%, Mediobanca dell’1%. Mentre Intesa si è difesa e ha guadagnato lo 0,2%.

Approfondimento

Per conoscere l’analisi multidays e il punto sui mercati internazionali dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa, clicca qui.