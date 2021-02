Sempre di fretta e con poco tempo per cucinare, siamo tutti alla ricerca di ricette gustose e pratiche da realizzare. Oltre alla rapidità dobbiamo anche variare la dieta per includere vari alimenti ed evitare di avere un menù ripetitivo.

Oggi vedremo una semplice ricetta per il weekend realizzabile in 10 minuti.

Riso venere, gamberetti e zucchine

Se siamo amanti della buona cucina non dobbiamo arrenderci a non cucinare per mancanza di tempo o di creatività. Se ogni tanto possiamo ordinare cibo d’asporto dovremo ridurre al minimo questa abitudine per risparmiare cibo e guadagnare salute. Spesso infatti il cibo comprato è più calorico e più grasso.

Per realizzare la ricetta di oggi avremo bisogno di tre semplicissimi ingredienti. Riso venere, delle zucchine tagliate a rondelle e dei gamberetti freschi o surgelati.

Dobbiamo inizialmente scongelare i gamberi e cuocerli in padella. Poi possiamo aggiungere le zucchine, assieme a delle cipolle e a uno spicchio d’aglio, condendo con un filo d’olio. In una pentola a parte possiamo mettere l’acqua a bollire e cuocere il riso al punto giusto. Una volta che il riso è pronto possiamo buttarlo in padella assieme al condimento che nel frattempo avrà un sapore intenso. Ora possiamo servire adornando con una foglia di prezzemolo e condire con salsa di soia. La particolarità di questa ricetta è che è molto magra e non ha bisogno di condimenti grassi per essere gustosa.

In un tempo record abbiamo cucinato un piatto semplice ma gustoso degno dei migliori chef stellati.

Abbiamo visto come in dieci minuti e con pochi ingredienti possiamo realizzare un riso di alta cucina. Una volta provata questa ricetta non potremmo più farne a meno e la riproporremo in altre varianti. Questa ricetta senza glutine è anche molto gustosa e facile da preparare.