Oggi parleremo di una ricetta deliziosa tipica dei ristoranti orientali e dello street food asiatico.

Si tratta di un piatto dal sapore agrodolce che ha il pregio di essere leggero e delizioso: i noodles di riso alla salsa di ananas e gamberetti. Questo piatto non contiene glutine né grassi aggiunti ed è perfetto per chi vuole restare in forma.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Possiamo realizzare questa ricetta con pochi e semplici ingredienti, tutti facilmente reperibili al supermercato.

Ingredienti

A) gamberetti

B) ananas

C) salsa di soia

D) noodles di riso (o vermicelli di riso)

Preparazione

Procediamo alla preparazione dei gamberetti. Se si tratta di gamberetti surgelati dobbiamo scongelarli con l’acqua bollente e passarli in padella assieme a della salsa di soia. Dopo 5 minuti, quando i gamberi saranno pronti possiamo aggiungere l’ananas che precedentemente era stato tagliato a pezzetti. Ora possiamo abbassare il fuoco del condimento al minimo e buttare i noodles nell’acqua bollente. Una volta che i noodles sono cotti li scoliamo bene e li versiamo nella padella coi condimenti. Aggiungiamo abbondante salsa di soia e giriamo bene per qualche minuto. Quando i noodles saranno ben amalgamati alla salsa possiamo impiattare. A piacere possiamo guarnire il piatto con del prezzemolo o del coriandolo. Non va aggiunto sale.

Un piatto senza grassi e senza glutine perfetto per chi vuole restare in forma

Ora il nostro piatto è pronto per essere servito in tavola. Non dimentichiamoci di avere scorte sufficienti di salsa di soia perché verrà automatico aggiungerla al piatto mentre si mangia. Questa salsa ha il pregio di esaltare la sapidità delle nostre pietanze senza che si abusi del sale.

Questo piatto ha la proprietà di essere senza grassi e senza glutine, perciò adatto a chi è celiaco.

Con quattro semplici ingredienti abbiamo potuto realizzare un piatto senza grassi e senza glutine perfetto per chi vuole restare in forma.