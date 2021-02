Nella vita di tutti i giorni si annidano dei piccoli problemi che però possono farci davvero innervosire. Situazioni che si ripetono ogni volta che dobbiamo fare quella determinata cosa. E spesso riguarda piccoli gesti che ripetiamo più volte al giorno dentro casa. Ci sono però delle soluzioni creative che non ci vengono in mente ma possono davvero semplificarci l’esistenza. Scopriamo allora il trucco con una bottiglietta di plastica e un accendino per risolvere per sempre questo problema quotidiano in casa.

Il nostro caso

L’inconveniente di cui vogliamo parlare si riscontra in molte situazioni. Riguarda ogni volta che dobbiamo utilizzare dei prodotti in polvere. Per esempio i detersivi in polvere per lavastoviglie o lavatrice o quando dobbiamo utilizzare la farina in cucina. Anche semplicemente quando dobbiamo travasare del caffè dalla busta ad un contenitore. Ogni volta che dobbiamo mettere questi prodotti all’interno di appositi box o contenitori finiamo con lo spargerli tutto intorno. È inevitabile, c’è sempre qualcosa che va dove non deve andare. Allora ci dobbiamo mettere lì a pulire e levare il prodotto.

La semplice soluzione

Per rimediare a questo problema abbiamo una soluzione pratica e semplice. Prendiamo una bottiglietta di plastica, che sia di una bibita o semplicemente dell’acqua. Svuotiamola, puliamola e tagliamola a metà del collo. Se si vuole essere più precisi si può prima fare un segno con un pennarello intorno al collo dove si vuole tagliare.

Successivamente tagliare un angolo della confezione di interesse. Non bisogna tagliare troppo, quel che basta per far incastrare il collo di bottiglia. Una volta incastrato prendiamo l’accendino e passiamo veloce la fiamma sulla plastica della confezione. In questo modo la plastica aderirà alla bottiglia perfettamente. Ciò serve a isolare il contenuto della confezione così da non farlo entrare in contatto con agenti esterni. Adesso possiamo aprire il tappo e versare le polvere regolando bene la quantità e il getto. Questo è il trucco con una bottiglietta di plastica e un accendino per risolvere per sempre questo problema quotidiano in casa. In questo modo non avremo più polveri sparse da raccogliere in giro per casa.