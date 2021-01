Con il nuovo anno arrivano puntualmente anche quei buoni propositi da seguire per ottenere una versione migliorata di noi stessi. L’intenzione c’è, il problema è mantenere con impegno quegli obiettivi nelle mente, in modo da raggiungere i risultati sperati.

Molti di noi, soprattutto dopo le grandi abbuffate di questi giorni, sognano di perdere velocemente i chili di troppo senza molto sforzo.

I nutrizionisti e gli esperti di fitness sanno bene che senza un buon piano alimentare e un po’ di movimento sarà difficile se non impossibile recuperare la taglia perfetta. Inoltre, siamo ancora in clima di festività ed il lockdown imposto dal Governo per il periodo natalizio non aiuta a fare movimento.

Tuttavia, qualcosa possiamo già metterla in campo, partendo dalla cucina. Per questo motivo, la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole proporre una ricetta semplice, veloce e poco calorica. Adatta a tutti e che non farà rimpiangere i ricchi sapori delle tavole imbandite a festa.

Di seguito, tutto l’occorrente per 4 persone

Ingredienti

– 3 zucchine di medie dimensioni;

– 150 g di formaggio stracchino;

– 1 spicchio d’aglio;

– 1 pizzico di noce moscata;

– olio extravergine d’oliva:

– sale e pepe bianco q.b.

Una ricetta veloce ma squisita per mantenersi leggeri dopo le festività. Procedimento

Lavare, pelare ed eliminare le estremità delle zucchine. Successivamente, tagliarle in senso verticale per creare fette sottili e lunghe. Inserire le fettine in uno scolapasta, aggiungere un pizzico di sale e lasciar riposare per un quarto d’ora. In questo modo le zucchine perderanno l’acqua in eccesso. A questo punto, in una ciotola versare l’olio ed aggiungere l’aglio tritato finemente e lasciare da parte. Prendere una piastra leggermente unta con un filo l’olio e grigliare le fette di zucchine per un paio di minuti.

Spennellare con la miscela di olio e aglio. Mettere le zucchine cotte in un piatto e lasciarle raffreddare. A questo punto, spalmare lo stracchino le fette e spolverare con la noce moscata. Creare con le mani degli involtini di zucchine. Posizionarli in un piatto da portata e servire.

Se “Una ricetta veloce ma squisita per mantenersi leggeri dopo le festività” è stata utile ai Lettori, si consiglia anche “Ecco i superfoods, gli alimenti che fanno subito bene alla pelle del viso“.