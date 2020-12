Chi non vorrebbe avere una pelle sempre priva di impurità, liscissima e luminosa? Inutile nascondersi dietro a virili convinzioni, anche gli uomini hanno ceduto a creme e stratagemmi vari per apparire più giovani e belli.

Ma la cura della pelle non è solo un concetto prettamente estetico. Trattare bene il corpo fa bene alla salute. E come gli esperti sostengono fortemente, ormai da anni, la cura della pelle è strettamente connessa a fattori apparentemente diversi tra loro.

L’alimentazione, ad esempio, rappresenta uno strumento utile per migliorare immediatamente la qualità della pelle. Quest’oggi, la Redazione di ProiezionidiBorsa vuole soffermarsi soprattutto sulla zona del viso. Sostanzialmente, la prima parte del corpo che notiamo delle persone. Infatti, con alcuni alimenti, classificati come superfoods, si migliora visibilmente l’aspetto della pelle del viso.

Ecco i superfoods, gli alimenti che fanno subito bene alla pelle del viso

Tra i numerosi alimenti, ne suggeriamo 3 davvero semplici da reperire. Cibi che normalmente troviamo nei supermercati e a cui dovremmo fare più attenzione per migliorare l’aspetto della pelle in poche mosse e anche velocemente.

Avocado

Ricco di vitamine A ed E, nella sua polpa si trovano i fitonutrienti e sostanze antiossidanti che combattono lo stress che ossida i tessuti e contribuisce ad aumentare l’elasticità della pelle.

Cioccolato fondente

Amato da moltissimi, il cioccolato fondente è anche ricco di ferro, magnesio e rame. Usato come antistress, riduce i radicali liberi che portano la pelle ad ossidarsi, causando le rughe.

Peperoni

I peperoni contengono un quantitativo di vitamina C ben quattro volte maggiore rispetto agli agrumi. Tale vitamina aiuta la formazione di collagene che mantiene la pelle sane, forte e giovane.

Se "Ecco i superfoods, gli alimenti che fanno subito bene alla pelle del viso" è stato utile ai Lettori, si consiglia anche "Pelle liscia ed idratata in meno di 5 minuti e senza spendere soldi".