Per la preparazione di un cocktail di pesce sfizioso, ecco la ricetta semplice e veloce della salsa rosa fatta in casa per i gamberetti. Con il vantaggio rappresentato dal fatto che la salsa cocktail si ottiene utilizzando e mescolando tra di loro, con il giusto dosaggio, ingredienti che sono comuni. Ovverosia quelli che in genere sono già presenti in frigorifero, in cucina o nella dispensa.

Nel dettaglio, partendo da una base rappresentata da 400 grammi di maionese, per realizzare la salsa rosa servono giusto due cucchiai di senape, quattro cucchiai di ketchup e due cucchiai di salsa piccante, per esempio la salsa Worcestershire. Nonché una tazzina di liquore, per esempio il brandy.

Passando alla preparazione, in una ciotola capiente la prima cosa da fare è quella di mescolare il ketchup e la maionese. Per poi aggiungere pure la salsa piccante e la senape fino ad ottenere un composto liscio e vellutato.

L’ultimo passo della preparazione è quello dell’aggiunta a filo del brandy. Mescolando fino ad ottenere la crema liscia rappresentata dalla salsa rosa fatta in casa. Da servire per accompagnare i gamberetti solo dopo averla fatta riposare in frigorifero per almeno mezz’ora. E coprendo in frigo la ciotola con uno strato di pellicola trasparente per alimenti.

La salsa cocktail fatta in casa ottima pure per tartine, stuzzichini e patatine fritte

Oltre che per i gamberetti, la salsa cocktail fatta in casa è ottima pure per accompagnare altri antipasti a base di pesce a partire proprio dai crostacei. Ma anche per farcire tartine gustose e sfiziose e stuzzichini come quelli consigliati in questo articolo. Così come, oltre agli antipasti di mare, la salsa rosa è da provare pure con altri cibi, per esempio come intingolo per i bocconcini di pollo e per le patatine fritte.