Alcuni piatti sono perfetti per il pranzo della domenica. Un po’ perché servono per celebrare questa giornata di libertà in compagnia, un po’ perché ci vuole del tempo per prepararli. Questo è sicuramente il caso delle melanzane alla parmigiana. Oggi ne esistono tante varianti, ma l’originale forse è davvero imbattibile. Ecco perché di seguito proponiamo una ricetta semplice della tradizione per realizzare delle deliziose melanzane alla parmigiana. Il risultato sarà da leccarsi i baffi!

Ingredienti

4 melanzane lunghe;

800 g salsa di pomodoro fresca;

500 g mozzarella;

1 cipolla;

basilico q.b.;

farina q.b.;

olio di arachide q.b.;

olio extravergine d’ oliva q.b.;

1 pizzico di zucchero;

1 pizzico di sale fino

sale grosso q.b.

Una ricetta semplice della tradizione per realizzare delle deliziose melanzane alla parmigiana

Per realizzare la classica parmigiana di melanzane abbiamo innanzitutto bisogno di preparare il sugo. Facciamo quindi un semplice soffritto a base di cipolla. Tagliamola a piccoli pezzi e mettiamola in padella con un filo di olio d’oliva. Dopo circa 3 minuti aggiungiamo la salsa di pomodoro, un pizzico di sale fino e un pizzico di zucchero. Buttiamo anche una manciata abbondante di foglie di basilico, circa una decina. Lasciamo che i sapori si amalgamino e la salsa si restringa per circa 40 minuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Nel frattempo possiamo occuparci delle melanzane. Spuntiamole all’estremità e tagliamole a fette spesse di circa 5 mm. Mettiamole in uno scolapasta e tra ogni strato mettiamo del sale grosso in abbondanza. Mettiamoci sopra un peso e spostiamo lo scolapasta dentro una ciotola o dentro il lavandino. In questo modo infatti le melanzane rilasceranno buona parte del liquido che contengono. Questo passaggio è assolutamente essenziale per la buona riuscita della parmigiana che rimarrebbe altrimenti troppo liquida. Lasciamole così per circa 30 minuti e poi asciughiamole con della carta da cucina. Assicuriamoci di togliere tutto il sale e passiamo le fette nella farina. Non ci rimane che friggerle nell’olio di arachide che deve essere già caldo in padella. Rigiriamole per avere una doratura su entrambi i lati senza superare i 6 minuti.

E per finire …

Facciamo sgocciolare le melanzane con della carta assorbente così da non lasciarle troppo unte. Prendiamo adesso la teglia, che deve essere 25×20 cm, e oliamo il fondo. Adesso creiamo i classici strati sovrapponendo melanzane, salsa di pomodoro e due o tre fette di mozzarella tagliate a dadini. Inforniamo a 180 °C per circa 40 minuti. Ricordiamoci di lasciar riposare la parmigiana per una ventina di minuti prima di servire.

Per il dolce, invece, proviamo a realizzare dei biscotti semplici e deliziosi con gianduia e nocciola come quelli fatti dalla nonna.