L’inverno sta per arrivare e con esso le temperature calano e il freddo, la pioggia, la grandine saranno un bel problema da affrontare per chi vuole riparare le piante da vaso.

In questo articolo diamo alcuni consigli per proteggere dal freddo le piante da vaso che abbiamo sul balcone e sul terrazzo in modo da averle belle tutto l’anno.

Con il freddo le piante cominciano a cambiare, le foglie ingialliscono e cadono, e le gelate possono danneggiare le radici in modo irreparabile.

Ora proponiamo alcuni utili e semplici suggerimenti che tutti possono attuare senza spendere molti soldi.

Ecco alcuni consigli per proteggere dal freddo le piante da vaso che abbiamo sul balcone e sul terrazzo

Inizialmente è opportuno spostare le piante del balcone contro la parete della casa esposta al sole, in modo che restino ancora protette. Quando ciò non basta più, perché le temperature sono calate troppo, sistemare le piante dentro casa oppure sotto un porticato, in garage, o sulle scale condominiali, dove c’è luce.

Se non possiamo riparare le piante portandole in casa per motivi di spazio, nei negozi specializzati possiamo trovare dei prodotti appositi, creati proprio per tenere le nostre piante al riparo dal freddo.

Infatti, esistono dei “teli di tessuto non tessuto” con i quali avvolgere le piante da vaso. Sono ottimi per riparare la pianta dal gelo, sono traspiranti ed economici. Si comprano nei vivai oppure nei negozi di sementì.

Si vendono anche dei teli in plastica, ma il loro utilizzo richiede alcune accortezze da non dimenticare. Bisogna aprirli e chiuderli di tanto in tanto, per evitare la formazione dell’umidità.

È opportuno ricordare di ridurre al minimo le annaffiature in inverno e evitare i ristagni d’ acqua molto pericolosi per le piante. Inoltre, è importante posticipare le potature alla primavera o all’estate, perché le foglie e i rami riparano dal freddo il cuore della pianta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO