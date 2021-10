Capita spesso di sentire le gambe stanche, pesanti come mattoni e piedi doloranti. A volte facciamo fatica a camminare e ci strasciniamo con tutto il peso per arrivare finalmente a letto e riposare. Dolori alle gambe possono essere il campanellino d’allarme di tantissime patologie. Per questo motivo, il team di ProiezionidiBorsa consiglia di rivolgersi al proprio medico di fiducia per degli accertamenti. Soprattutto se sintomi strani persistono per diversi giorni.

Ma la pesantezza delle gambe e dolori ai piedi potrebbe essere anche sinonimo di stanchezza. Magari lavoriamo per molte ore, la maggior parte delle quali stiamo in piedi. Chiaramente i piedi ne risentono perché sorreggono tutto il nostro peso, mentre le gambe si stancano. Soprattutto se usiamo le scarpe con il tacco, come le bellissime décolleté, di cui abbiamo già trattato.

Questa solita routine, ossia trascorrere tutto il giorno in piedi, potrebbe causare, con il passare del tempo, i cosiddetti reumatismi. Si tratta di dolori che possono coinvolgere le articolazioni, i muscoli, i tendini e le ossa. Questi sono causati da diversi fattori quali obesità, età, questione genetica e, appunto, svolgimento di attività che pesano sugli apparati citati poc’anzi.

A tal proposito, si consigliano pareri provenienti da medici che, in caso di riscontro, possano indicare delle eventuali terapie per allievare i dolori. Ciò nonostante, potrebbero essere utili anche dei rimedi della nonna. Proprio per questo, attiva anche la circolazione questo rimedio della nonna contro piedi gonfi e dolori reumatici.

Il pediluvio

Per pediluvio si intende la pratica di immersione dei piedi in acqua composta da ingredienti naturali, che più o meno tutti abbiamo in casa, oppure da oli essenziali e lasciarli a mollo per qualche minuto. Sicuramente non si sostituiscono alle terapie mediche ma questi rimedi potrebbero tornarci utili. Si tratta di elementi naturali per cui non fanno male, e anzi potrebbero donarci un sospiro di sollievo in più.

Il pediluvio di oggi è composto da un litro e mezzo di acqua calda e un litro e mezzo di acqua fredda. Dentro ad una bacinella, aggiungiamo sale grosso, aceto di mele e chiodi di garofano. Mettiamo i piedi a mollo per circa 15 minuti o più e se vogliamo possiamo anche alzarci e girare su noi stessi in modo da attivare maggiormente il microcircolo. Immergiamo i piedi ogni volta che percepiamo pesantezza alle gambe e dolori reumatici, meglio ancora se lo facciamo una volta al giorno e preferibilmente la sera.