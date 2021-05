Quando il lavoro, la casa, la famiglia e tutti gli impegni si accavallano, resta sempre pochissimo tempo per cucinare. Questo può essere fastidioso, perché in generale vi costringe a mangiare sempre le solite cose poco sane e che lasciano insoddisfatti.

Ma esiste una ricetta semplicissima e veloce con cui salvare la cena all’ultimo minuto. Continuando a leggere vedrete come cucinare una deliziosa focaccia farcita perfetta per le serate in compagnia.

Alcune alternative per il ripieno

Gli ingredienti per la focaccia sono sempre gli stessi, mentre il ripieno può cambiare. Ad esempio, ecco alcune alternative per il ripieno:

a) ricotta e spinaci: oppure mozzarella e spinaci, questo ripieno permetterà di avere un antipasto leggero e salutare in pochi minuti;

b) caprese: con pomodoro, mozzarella, basilico ed origano si otterrà un ripieno perfetto per l’estate e delizioso sia freddo che caldo, ideale per i picnic;

c) prosciutto, formaggio e crescione: andando sul classico, anche qui il risultato sarà delizioso e perfetto da gustare sia caldo che freddo. Con l’aggiunta del crescione, si ottiene un gustoso sapore piccantino, e diversi benefici per la salute.

Ecco una ricetta semplice, sana e veloce per una focaccia farcita in padella da preparare in pochi minuti e da gustare in compagnia

Certamente, quando si pensa ad una ricetta veloce e da preparare all’ultimo non si pensa alla focaccia farcita. Tuttavia, esiste il modo di ottenere in circa 20 minuti in tutto una deliziosa focaccia da farcire a piacere: il lievito istantaneo!

Ingredienti impasto:

a) 200 gr farina 00;

b) 200 g farina integrale;

c) 250 ml acqua;

d) 25 g olio extravergine d’oliva;

e) una bustina lievito istantaneo per piatti salati;

f) un cucchiaino di sale.

Per preparare la focaccia, versare le due farine, il sale ed il lievito istantaneo in una ciotola e mischiare. Poi aggiungere acqua ed olio ed impastare, prima con un cucchiaio e poi a mano.

Lasciar riposare 10 minuti l’impasto, e nel frattempo preparare il ripieno a piacere.

Dividere in due parti l’impasto e stenderle a formare due sfere di dimensioni uguali. Poi, aggiungere il ripieno su una sfera e coprire con l’altra.

Sigillare bene i due impasti e mettere in padella, magari facendovi aiutare per spostarla per evitare di rompere l’impasto.

Cuocere per circa 5 minuti a fiamma media su di un lato, facendo attenzione a non bruciare la focaccia. Dopodiché girarla e terminare la cottura sul nuovo lato.

A questo punto la focaccia è pronta. Ed ecco come preparare la focaccia farcita in padella in pochi minuti con una ricetta semplice, sana e veloce perfetta da gustare in compagnia. Buon appetito!