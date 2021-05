Tra schizzi di olio, sugo, fritture, i grembiuli e stracci usati in cucina a fine pasto sono talmente sporchi che andrebbero buttati. Necessari per non imbrattare i vestiti e per togliere qua e là, nei vari angoli, tracce di cibo. Nonostante si mettano a lavare in lavatrice, il loro aspetto sembra peggiorare e le macchie rimangono, nonostante le quantità spropositate di detersivo. È importante sbarazzarsi di questi aloni, perché potrebbero annidarsi ulteriori germi e batteri, eliminarli diventa dunque fondamentale. È quindi consigliabile, prima di fare un lavaggio in lavatrice, trattare gli stracci con degli elementi naturali e costo zero.

Vediamo 2 metodi sicuri per igienizzare pezze e strofinacci usati in cucina ed eliminare le macchie di sporco senza candeggina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Limone e bicarbonato

Per disinfettare tutti quei microrganismi che abitano nelle pezze unte e irrimediabilmente macchiate, esistono dei rimedi naturali da poter utilizzare.

Il succo di limone ha proprietà antibatteriche, disinfetta, sbianca e grassa, un elemento efficace da poter impiegare anche per sbiancare il bucato. Si dovrà bollire un litro di acqua con 2 limoni spremuti, a fiamma spenta poi inserire gli stracci sporchi per minimo 30 minuti. Poi con un po’ di sapone di Marsiglia lavare velocemente a mano e sciacquare. In alternativa, nell’acqua bollente, oltre il succo di limone si può aggiungere il sale grosso per una maggiore azione sbiancante.

Un altro trucchetto della nonna è il bicarbonato dal potere igienizzante. Si aggiunge, in una bacinella d’acqua 3 cucchiai di bicarbonato, dove si terranno ammollo le pezze per almeno un’ora. Poi si potranno lavare a mano in lavatrice, avendo già provveduto ad eliminare le macchie.

Microonde

Anche la tecnologia corre in aiuto, se non si ha voglia di accendere fornelli, si potrà usare il microonde, che con il calore distruggerà i batteri. Prima di fare qualsiasi operazione bisogna controllare che il tessuto da pulire possa essere trattato dentro il forno a microonde. Poi mettere a massima temperatura lo strofinaccio in una ciotola d’acqua con un cucchiaio d’aceto per un paio di minuti. Attenzione quando lo toglieremo dal fornetto, perché sarà rovente, ma i risultati saranno garantiti.

Ecco 2 metodi sicuri per igienizzare pezze e strofinacci usati in cucina ed eliminare le macchie di sporco senza candeggina.