Ci sono degli alimenti che, se abbinati, possono veramente fare la fortuna di una cena. Quello che li caratterizza è la versatilità perché possono essere inseriti in qualsiasi preparazione.

Facciamo un breve esempio. Il grande classico, prosciutto crudo e melone, può essere presentato come classico piatto freddo oppure come spiedino di palline di melone e fiammiferi di prosciutto.

Andiamo, allora, a scoprire degli abbinamenti inediti da utilizzare come ripieni, piatti unici ecc.

Ecco, infatti, come stuzzicare il palato di tutti con 3 abbinamenti di alimenti a cui spesso non si pensa ma che permettono di fare faville in cucina.

Salmone e asparagi

Il pesce nordico ricco di omega 3 può convolare felicemente a nozze con gli asparagi verdi.

I gusti sono entrambe marcati. Ma dalla loro unione nasce un’esplosione di gusto che si fonde magnificamente gratificando il palato.

Possiamo utilizzare questa coppia come condimento per una pasta. Oppure per un risotto all’onda con mantecatura al formaggio spalmabile. In alternativa, prepariamo dei rotolini di asparagi avvolti nelle fettine di salmone affumicato, rosolati in forno.

Ananas e prosciutto crudo

L’ananas, con il suo finale amarognolo e note dolci, ben si abbina con il prosciutto crudo di Parma. Può esser portato in tavola in purezza, come piatto freddo. Oppure come involtino. Un toast con crudo e cubetti di ananas potrebbe essere una gradevole alternativa.

Avocado e gamberetti

Altro abbinamento primaverile è l’avocado con i piccoli crostacei. Oltre a una fresca e velocissima insalata potremo utilizzare questa magnifica coppia come ripieno di bignè salati. Frullando l’avocado e disponendolo su fette di pane nero possiamo preparare dei crostini, completando con qualche gamberetto da affondare nella crema.

È un binomio di ingredienti perfetto anche condire la pasta fredda.

Radicchio e speck

Questo abbinamento può prevedere anche l’aggiunta di un terzo ingrediente che non è un incomodo ma, al contrario, esalta i primi due. Stiamo parlando della robiola.

Questa coppia, o questo trio, può diventare il fantastico ripieno di una torta salata oppure possiamo presentarlo come segue.

Frulliamo la robiola con il radicchio riducendolo ad una crema e completiamo con dei cubetti di speck saltato in padella.

Da provare anche la lasagna di radicchio e speck a fiammiferi.

Ecco, dunque, come stuzzicare il palato di tutti con 3 abbinamenti di alimenti a cui spesso non si pensa ma che permettono di fare faville in cucina.