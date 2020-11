I broccoli sono tra i cibi più comuni nel nostro menù invernale. Si tratta di una verdura molto versatile, che può essere utilizzata in una varietà di piatti, dalle minestre, alla pasta, ai contorni, e persino in insalata (ecco un’insalata facilissima con i broccoli).

I broccoli sono preziosissimi per la nostra alimentazione, dato che contengono molte sostanze nutritive. Primi fra tutti i minerali, come potassio, calcio, magnesio e ferro. Sono anche ottime fonti di vitamine del gruppo B, di cui purtroppo molti di noi possono essere carenti.

Del broccolo non si butta via niente. Anche il gambo, che normalmente viene scartato, in realtà è perfettamente commestibile e può essere buonissimo. Oggi presentiamo una ricetta deliziosa e semplicissima per utilizzare i gambi dei broccoli in cucina. Si tratta di un condimento per la pasta, che farà impazzire anche i bambini.

Ecco come prepararlo.

Ingredienti per il sugo con i gambi dei broccoli

a) due gambi di broccolo puliti e ‘sbucciati’

b) un barattolo di pelati

c) uno spicchio d’aglio

d) qualche foglia di basilico o un rametto di timo

e) olio di oliva q.b.

f) sale q.b.

d) qualche scaglia di peperoncino (facoltativo)

Procedimento

Il procedimento è molto semplice. Tagliamo il gambo del broccolo in striscioline lunghe circa 3 cm e alte circa un cm. Se ci piacciono più morbide, mettiamole un paio di minuti in microonde in un contenitore con due cucchiai di acqua. Se invece ci piacciono croccanti buttiamole direttamente in padella con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio.

Facciamole rosolare per un paio di minuti. Poi aggiungiamo i pelati, qualche foglia di basilico o un rametto di timo e saliamo. Se lo gradiamo aggiungiamo qualche scaglia di peperoncino.

Lasciamo cuocere il nostro sugo con il coperchio per qualche minuto, mescolando frequentemente. Se necessario aggiungiamo qualche cucchiaio di acqua.

Quando i gambi si saranno ammorbiditi, togliamo lo spicchio d’aglio e spegniamo il fuoco. Ecco pronta una deliziosa e semplicissima ricetta per utilizzare i gambi dei broccoli in cucina: un sugo saporitissimo che possiamo usare per condire la pasta. Buon appetito!