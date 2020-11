Se non sappiamo cosa mettere in tavola, le insalate accorrono sempre in nostro aiuto. Le insalate sono pietanze semplicissime da preparare, veloci, saporite e, se scegliamo gli ingredienti giusti, anche molto nutrienti. Una ricca insalata può addirittura trasformarsi in un pasto completo. Oltre ad essere veloci e trasportabili, le insalate fanno anche bene alla salute. Oggi, vediamo una ricetta semplice e gustosa: la saporitissima insalata con broccoli, olive e semi per una bomba di salute. Ecco la ricetta che possiamo tutti preparare in casa in pochi minuti.

Ingredienti

a) 300 gr di broccoli;

b) 100 gr di olive denocciolate;

c) misto di semi (pinoli, semi di sesamo, papavero, senape, zucca, etc);

d) olio di oliva q.b.;

e) sale q.b.

Quali semi scegliere

Possiamo utilizzare qualunque seme commestibile, ma se vogliamo che la nostra insalata si trasformi in una vera bomba di salute, scegliamo i semi più nutrienti. Ad esempio alcuni sono ricchissimi di vitamine del gruppo B, come i semi di sesamo. Altri ci consentono di fare il pieno di energia, come i semi di zucca, che hanno molte proteine. Per incoraggiare la regolarità dell’intestino, scegliamo i semi di lino. Quelli di papavero sono ricchissimi di calcio e vitamina E. Una volta selezionati i nostri semi, siamo pronti a preparare la saporitissima insalata con broccoli, olive e semi per una bomba di salute.

Procedimento

Il procedimento è semplicissimo e veloce. Per prima cosa cuociamo i broccoli al vapore. Possiamo farlo utilizzare sia il microonde che una pentola tradizionale. Meglio non farli troppo morbidi, o rischieranno di disfarsi (ecco il metodo per cuocere i broccoli a puntino).

Una volta cotti, tagliamo i broccoli in tocchetti grossolani e mettiamoli in una ciotola. Aggiungiamo delle olive denocciolate e il nostro misto di semi. Condiamo con dell’olio di oliva. Abbondiamo perché i broccoli assorbono tanto olio. Aggiustiamo di sale. Ora l’insalata è pronta. Buon appetito!