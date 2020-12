Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il piatto giusto per questi giorni prenatalizi, oltretutto molto salutare. L’ideale per prepararsi ai pranzi più sostenuti delle prossime feste. Una ricetta contadina della nonna questo risotto con il cavolfiore semplice e salutare.

I benefeci alla salute di questa ricetta

Una ricetta che mette insieme il riso e il cavolfiore. In particolare quest’ultimo fornisce degli elementi molto preziosi all’organismo come ferro, calcio, potassio e vitamine. Ma soprattutto c’è una particolarità fra i suoi apporti benefici. Ci sono alcuni complessi polifenolici che svolgono un ruolo molto importante nella prevenzione dei tumori, come l’isotiocianato e l’indolo. E ora passiamo alla ricetta.

Ingredienti del risotto con il cavolfiore

1 cavolfiore verde o bianco di poco più di ½ chilo;

300 gr riso Carnaroli o Arborio;

½ cipolla;

1 gambo di sedano;

1 carota;

4 pomodorini;

1 rametto di prezzemolo;

500 ml acqua;

4 cucchiai olio di oliva;

2 cucchiai vino bianco;

sale q.b.;

parmigiano q.b.

Preparazione. Una ricetta contadina della nonna questo risotto con il cavolfiore semplice e salutare

Si pulisce il cavolfiore e si prendono le cime. Poi si pela la carota e si lava con il prezzemolo il gambo di sedano e i pomodorini. Si trita poi la cipolla, la carota e il sedano.

In una pentola si fanno soffriggere per 5 minuti in olio di oliva la carota, il sedano e la cipolla tritati e si sfuma con del vino bianco.

Si taglia il cavolfiore a pezzetti e i pomodorini a metà versando entrambi nella pentola per 5 minuti.

Ora è il momento di aggiungere l’acqua e di far cuocere per mezz’ora avendo salato a piacere.

A questo punto si aggiunge il prezzemolo tritato e il riso seguendo i consigli sul tempo di cottura.

La pietanza va servita calda, aggiungendo se si vuole una spruzzata di parmigiano e un filo d’olio.

Una ricetta semplice, gustosa e salutare come quella dell’insalata ai cavolini di Bruxelles.