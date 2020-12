Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La vitamina A è una vitamina liposolubile di origine sia vegetale, sia animale. È molto importante per il nostro organismo poiché svolge diverse e molteplici funzioni. È tra le vitamine purtroppo più trascurate e invece, proprio per la sua importanza, è bene introdurla quotidianamente nel nostro organismo. Si stima che il suo fabbisogno giornaliero sia di circa 0,7 mg: questo fabbisogno aumenta per le donne in gravidanza ed allattamento. Vediamo gli inaspettati benefici della vitamina A.

La vitamina A fa parte della famiglia dei carotenoidi. Essi si trovano sulla retina e la mancanza di queste sostanze può causare problemi alla vista anche di seria entità.

La vitamina A è utile per lo sviluppo delle ossa, il loro rafforzamento e salute negli anni. Le sue proprietà antiossidanti, permettono di rallentare il loro processo di invecchiamento.

Questa vitamina è un’alleata per il sistema immunitario: aumenta l’azione del sistema immunitario contro le infezioni e gli antigeni responsabili delle malattie.

Essa contribuisce alla formazione della dentina, ovvero la sostanza sita sotto lo smalto e il cemento del dente, favorendo la crescita di denti sani e forti.

Salute e bellezza

Recenti ricerche hanno scoperto che assumere vitamina A quotidianamente, senza eccedere, può avere proprietà antitumorali.

Le sue note proprietà antiossidanti ritardano l’invecchiamento dei capelli e pelle. Nello specifico, è un ottimo antirughe e stimola l’abbronzatura grazie all’azione dei carotenoidi. Inoltre, nutre i capelli: una carenza di vitamina A può portare invece ad avere forfora e capelli secchi e spenti.

Infine, la vitamina A, applicata localmente, sulla pelle colpita da acne pulisce a fondo i pori regolando anche la produzione di sebo. In sostanza, agisce sul processo infiammatorio aiutando a tener sotto controllo la patologia senza lasciare i classici “segni” da acne sulla pelle.

Come appena visto, gli inaspettati benefici della vitamina A sono molteplici. Non soltanto occhi, pelle, capelli e denti, ma addirittura il sistema immunitario ottiene una spinta da questa vitamina. È quindi importante assumere le giuste quantità giornaliere, ma senza mai eccedere.