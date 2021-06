Ci sono delle parti degli alimenti che gettiamo sempre e che invece possiamo riutilizzare. Sia per la frutta che per la verdura si può in generale riutilizzare quasi ogni parte.

Vediamo come poter sfruttare al massimo il cavolfiore per ottenere tutti i benefici di vitamine, ferro e sali minerali contenuti in questa verdura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Una ricetta anti-spreco a base di cavolfiore e 2 ingredienti esotici

Le vellutate si prestano bene come ricetta anti-spreco poiché possiamo frullare e mischiare qualsiasi parte difficile da cucinare diversamente. Per i porri ad esempio si possono cucinare le foglie verdi che daranno come risultato una delicatissima vellutata.

Per il cavolfiore vediamo invece come preparare una ricetta deliziosa dal gusto esotico. Prepariamo quindi questi ingredienti:

a) 225 g di foglie, rametti e base di cavolfiore;

b) 2 patate medie (circa 200g);

c) 1 cipolla;

d) 1 cucchiaio di curry;

e) acqua, olio di oliva q. b.;

f) sale e pepe q. b.;

g) latte di cocco.

Come preparare la vellutata di foglie e torsolo di cavolfiore

Per preparare una ricetta anti-spreco a base di cavolfiore e 2 ingredienti esotici vediamo come fare. Laviamo il cavolfiore, spezzettiamo la cipolla e il cavolo e mettiamoli a rosolare in una padella con dell’olio. Nel frattempo peliamo e tagliamo in piccoli pezzi le patate.

Facciamo cuocere tutte le verdure in padella per 15-20 minuti coprendole con un po’ d’acqua e aggiustiamo di sale e pepe. Spolveriamo con il curry nella quantità indicata. A cottura terminata mettiamo tutte le verdure nel frullatore e mischiamo aggiungendo un filo d’acqua per dare la giusta consistenza.

Per servire aggiungiamo il latte di cocco e qualche pezzetto di cavolo intero per decorare. Possiamo aggiungere anche una spolverata di parmigiano o pecorino e qualche seme come i semi di lino, di sesamo o di Chia.

Approfondimento

Questo scarto di cibo che quasi nessuno riutilizza può diventare l’ingrediente di una buonissima vellutata da gustare in ogni stagione