Delizioso, gustoso e ottimo per controllare la glicemia. Il frutto di cui parliamo oggi possiede molte proprietà ma non tutti le conoscono.

Sono molti gli studi che ne hanno riconosciuto il potere di controllare i tassi glicemici dopo i pasti.

La ricerca scientifica, infatti, è sempre ricca di nuove scoperte che migliorano lo stato di salute di tutti noi. Ad esempio, ecco le recentissime novità per chi soffre di colesterolo cattivo alto perché non serve più rinunciare a questi alimenti amatissimi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Dunque, la scienza ci aiuta a vivere in modo sano all’insegna della conoscenza e della prevenzione. Talvolta, i nuovi risultati di test e analisi sono contrastanti con quelli di vecchi studi scientifici.

Ad esempio, le intolleranze alimentari non sono quello che ci dicono, ecco il perché secondo gli esperti.

É sorprendente come questo frutto buonissimo faccia bene a tutti soprattutto ai diabetici

Per quanto riguarda il rapporto tra frutta e diabetici, i pareri degli esperti non sono tutti uguali.

C’è chi vieta il consumo di frutta in modo assoluto, chi consiglia solamente la mela e chi, invece, non crede che la frutta possa gravare in modo eccezionale sulla patologia.

In linea generale, diciamo che, di norma, frutti come cachi, fichi, banane, uva, frutta secca, canditi e frutta sciroppata vengono sconsigliati per chi soffre di diabete. Questi ultimi, però, possono godere del gusto e della bontà di mele, arance, albicocche, pere, nespole, fragole e pesche. Ovviamente, bisogna mangiare la frutta sempre con moderazione.

Tuttavia, in molti lo sottovalutano ma c’è un frutto che produce effetti positivi sulle risposte metaboliche indotte dal pasto.

Stiamo parlando del lampone rosso. Buono e ricco di gusto, questo frutto ha convinto numerosi scienziati che in diversi studi hanno confermato le sue proprietà eccezionali.

Secondo uno studio, pubblicato sulla rivista Obesity, i test svolti su 21 pazienti in stato di sovrappeso o di obesità e di prediabete e insulino-resistenza e su 21 pazienti sani hanno portato dei risultati interessanti.

Offerti ai pazienti fino a 250 g di lamponi congelati, si è capito che per chi mangiava più lamponi si riduceva il tasso del glucosio nel sangue. É sorprendente come questo frutto buonissimo faccia bene a tutti soprattutto ai diabetici.