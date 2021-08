È sempre un belvedere quando siamo abbronzati. L’incarnato più scuro ci rende più belli e ci fa sentire meglio anche psicologicamente. Ma, al rientro dalle vacanze, questo stato di grazia durerà poco, specie se non si mettono in pratica certi accorgimenti.

Anzitutto è importantissimo tenere idratato il corpo (e quindi la pelle) bevendo tanta acqua. A tale scopo sono indicati anche i frullati, o gli estratti di frutta e verdura, ricchi di vitamine e sali minerali.

Inoltre è importante curare l’alimentazione, dando maggiore spazio alle vitamine A, C, E. Sono vitamine che ritroviamo in cibi quali carote, albicocche, spinaci, radicchio, meloni, kiwi, lattuga, sedano, in olio evo, peperoni, anguria. In particolare, l’assunzione di vitamina C è determinante per un’abbronzatura da urlo e senza invecchiare.

Parimenti, è possibile sfoggiare una pelle di seta e un’abbronzatura duratura e senza macchie con questi trucchetti sotto la doccia che adesso illustriamo.

L’importanza dello scrub per l’esfoliazione della pelle con abbronzatura

Partiamo effettuando anzitutto uno scrub. Abbiamo visto che peeling o scrub e gommage per esfoliazione sono amici dell’abbronzatura se fatti in un certo modo. Esfoliare la pelle ne favorisce il rinnovamento. Inoltre, fare uno scrub nel modo giusto evita la formazione delle macchie chiare che nascono quando si comincia a perdere l’abbronzatura.

Gli accorgimenti da adottare prima della doccia

L’abbronzatura si perde più facilmente con una pelle secca che tende a desquamarsi.

Dunque, meglio evitare di esporla all’aria condizionata. Inoltre sarebbe meglio evitare i bagni in piscina. Utilizziamo invece creme ed oli idratanti. Quest’ultimi, puri e di origine vegetale, possono essere applicati sulla pelle umida sotto la doccia, anche prima dell’utilizzo del bagnoschiuma.

Altrettanto importante è la scelta del detergente che usiamo per lavarci: dovrà essere idratante, lenitivo e poco aggressivo. In questo caso, quindi, attenzione alla composizione in etichetta, quando lo scegliamo.

Infine evitiamo il bagno nella vasca e prediligiamo una doccia veloce e con acqua non troppo calda per non seccare troppo la pelle.

Pelle come seta e un’abbronzatura duratura e senza macchie con questi trucchetti sotto la doccia

Vediamo adesso cosa fare durante e subito dopo la doccia per preservare l’abbronzatura e ritrovarci una pelle morbida e luminosa.

Bagniamo la pelle con acqua non troppo calda, utilizziamo delicatamente un olio naturale o il detergente, magari aiutandoci con una spugna molto morbida. Sciacquiamoci in fretta, senza restare per troppo tempo sotto l’acqua.

Usciti dalla doccia, non strofiniamo il telo o l’accappatoio sulla pelle, ma cerchiamo di tamponarla sempre molto delicatamente. Idratiamola quando è ancora umida, con un olio puro di cocco, o di Argan, di karitè, di jojoba, o di mandorle dolci.

