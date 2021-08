La ricerca di una valida alternativa alla panna fresca di origine animale può essere difficile. Eppure è un’ottima soluzione per chi soffre di intolleranza al lattosio o desidera solo restare leggero. Tra le varie tecniche sostitutive, i risultati sui dolci non sono sempre quelli sperati. Stessa cosa vale per le ricette salate di sughi e ripieni. Tuttavia esistono delle ricette che si avvicinano moltissimo alla panna classica.

E sono gustose e cremose le 3 veloci alternative vegane alla panna fresca da maestro pasticcere. Una volta assaggiate non si proverà mai più la sensazione di stare mangiando una panna sbagliata. E il merito si deve per la gran parte alle sperimentazioni della cucina vegana. Infatti, il primo ingrediente è spesso utilizzato in questo tipo di preparazioni. Si tratta dell’olio di cocco solido. Solitamente questo tipo di olio si trova in commercio allo stato liquido. Ma basterà conservarlo in frigorifero o in freezer per qualche ora.

A solidificazione avvenuta, basta trasferire il burro di cocco in un recipiente capiente e azionare le fruste o lo sbattitore elettrico. Col la velocità massima per circa 8-9 minuti si ottiene una variante vegetale della panna montata. A questa alternativa corrisponde un’altra variante a base di latte di cocco. Dopo aver comprato una lattina, si deve lasciare in frigorifero per 12 ore. Per fare la panna bisognerà scremare solo la parte più consistente del contenuto della lattina. Anche in questo caso basta trasferirla in una ciotola e sbattere per alcuni minuti. In entrambe le ricette è possibile aggiungere dello zucchero a velo. In questo modo si ottiene un sapore più dolce, adatto alle farciture o ad accompagnare la frutta fresca.

Gustose e cremose le 3 veloci alternative vegane alla panna fresca da maestro pasticcere

Se invece si vuole sostituire la panna per una ricetta salata, ecco la ricetta sorprendente con solo latte e olio di semi. Sicuramente questa versione della panna classica è più utile per pietanze salate, torte ripiene, sughi per la pasta e così via. Si usano 100 grammi di latte intero fresco di frigorifero ai quali si aggiungono 150 grammi di olio di semi. Dopo aver unito gli ingredienti e aggiunto un pizzico di sale, bisogna azionare le fruste elettriche. In questo caso la panna non monterà come nelle ricette precedenti. Al contrario avrà una consistenza più liquida e adatta alle preparazioni salate o alla cottura.

