Le persone over 50 non hanno bisogno soltanto di uniformare il colore della pelle e coprire le imperfezioni. Devono poter contare su una copertura totale dal mattino alla sera, con un effetto morbido e luminoso. Sono troppi in giro gli individui, al maschile e al femminile, che utilizzano prodotti poco adatti al loro incarnato. Li vediamo impegnati a mascherare rughe e stanchezza sotto uno strato cremoso troppo scuro o troppo chiaro che sembra quasi calcestruzzo. Senza saper valutare l’effetto finale del make-up. Ecco cosa fare, la mini-guida è a cura della redazione Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa.

Di che cromo tipo siamo

Per mostrare una pelle più radiosa e omogenea possibile, dobbiamo rintracciare il nostro cromo tipo. Un dermatologo esperto ci può aiutare in questa non facile identificazione, che permette di scegliere il fondotinta perfetto. Però questa indagine va rinnovata nel tempo, perchè la pelle, quando invecchia cambia spesso colore. Ma dobbiamo anche detergere bene il viso ogni sera, per lasciar respirare la pelle durante la notte. Ecco le regole da seguire. Pochi sanno qual è il fondotinta giusto per la pelle over 50, ma tutti possono ottenere un risultato migliore.

Come preparare il viso al fondotinta per pelli mature

Prima di passare al trucco, laviamo bene il viso per eliminare sebo e scorie espulse durante la notte. Eseguiamo uno scrub fai da te al miele, al caffè, alla noce di avocado. Magari senza insistere troppo, ma almeno una volta alla settimana. Poi nutriamo con la crema da giorno e con un siero nei punti che necessitano di una terapia d’urto e di una maggiore tensione. Per stendere il fondotinta per pelli mature, utilizziamo una spugnetta o un pennello con setole in spugna pratico e morbido. Dunque, non usiamo le dita. Ora fissiamo con un finish spray, vaporizzando da almeno 15 centimetri di distanza.

Più scelta di colori c’è e meglio è

Pochi sanno qual è il fondotinta migliore per la pelle over 50. Ma di certo tutti concordano sul fatto che, se ci sono più colori fra i quali scegliere, meno si vedrà la differenza con la base della nostra pelle e più l’effetto finale sarà super naturale. I migliori brand in commercio offrono delle app per aiutare la scelta della migliore tonalità di fondotinta, prima di acquistarlo online. Altri hanno potenziato la gamma di campioni gratuiti distribuiti in profumeria per agevolare la scelta. Clinique propone 27 colori, Dior ha una tavolozza di 36 colori, ma arriva a 40 se ci interessa la linea resistente ad acqua e calore, che si può stendere anche sul corpo. Lancôme conta 45 colori opachi o vellutati, Mac ha una potenza di fuoco di 64 colori. Anche al supermercato possiamo contare su 21 colori firmati l’Oreal.

Spendiamo una cifra congrua per un buon fondotinta. Se ne trovano di ottimi da 8-9 euro in su, dal supermercato alla farmacia alla profumeria di grido. Purché la nostra scelta abbia gli ingredienti stampati sulla confezione. Se vogliamo trovare il prodotto migliore, non c’è fretta di spalmare. Gli economisti sono soliti misurare la crisi con le vendite dei rossetti e dei mascara, non con quelle dei fondotinta. Dunque, prendiamocela comoda. Facciamoci dare o inviare dei campioni gratuiti. Poi proviamo cremosità e toni di colore davanti a una finestra aperta o fuori, sul balcone o in giardino. Ricordiamoci di non testare il fondotinta sul polso al rientro dalle vacanze. Ma sulla mascella, se la pelle del nostro viso è abbronzata. Per controllare come si comporta, da qui a fine settembre, nello stacco tra viso e collo.