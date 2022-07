Il pomodoro è un frutto tipico della stagione estiva. Durante quest’ultima molte persone decidono pertanto di usarlo per preparare delle conserve. Così facendo, potranno utilizzarlo nel resto dell’anno per preparare un sugo ottimo anche per condire la pasta, il risotto, la parmigiana e non solo.

Per preparare 1 litro di passata, serviranno circa 2 chilogrammi di pomodori da sugo. È molto importante che siano maturi, privi di ammaccature e sodi. Si raccomanda, pertanto, di ispezionare uno per uno i pomodori che si useranno per questa ricetta.

Una passata di pomodoro perfetta per fare il sugo

Tuttavia, la scelta dei pomodori non è l’unica cosa a cui bisogna fare attenzione. Quando si preparano le conserve in casa, ci si sottopone ad alcuni rischi che molti prendono sottogamba. È essenziale seguire le basilari norme igienico-sanitarie e sterilizzare i barattoli in cui si metteranno le conserve. Se ci si dimentica di farlo o lo si fa in modo superficiale, ci si sottopone alla possibilità di essere infettati dal botulino o da altri microorganismi potenzialmente dannosi per l’organismo umano.

Fatta questa importante premessa, illustriamo come preparare una passata di pomodoro proprio come facevano le nostre nonne.

Procedimento

Sterilizzare i barattoli che si useranno per riporre le conserve in dispensa o in un qualsiasi luogo buio e asciutto.

Lavare, asciugare e pulire i pomodori dopo averli accuratamente selezionati. Tagliarli a pezzetti e metterli a cuocere a fuoco medio in una pentola abbastanza capiente. Far passare all’incirca 8 minuti e girarli di tanto in tanto.

Passarli usando un apposito passaverdure a fori stretti. Aggiungere il succo che i pomodori hanno espulso durante la cottura. Passarli più volte fino ad ottenere una salsa liscia e densa. Filtrare la passata in un colino a fori stretti e versarla in una casseruola. Farla addensare sul fuoco a fiamma bassa. Attendere altri 15 minuti, durante i quali bisogna girare più volte la passata. Infine, travasare nei barattoli con l’aiuto di un imbuto pulito e chiuderli ermeticamente. Per assicurarsi di averlo fatto bene, portare il dito al centro del tappo. Non si dovrà sentire alcun rumore e il tappo deve essere piatto al tatto.

Capovolgere i barattoli a testa in giù e rimetterli nella pentola usata per sterilizzarli. Portare a bollore e lasciarli al suo interno per 30 minuti. Trascorso questo lasso di tempo, lasciarli raffreddare. Mettere la conserva in un luogo buio e asciutto. Quando la si apre, consumarla in massimo 4 giorni.

Un trucco per far maturare i pomodori verdi

Se si vuole fare una conserva e ci si ritrova in casa dei pomodori verdi, ma non li si vuole buttare, si può ricorrere ad un trucco per farli maturare velocemente. Consiste nel metterli in un barattolo chiuso ermeticamente assieme ad una banana matura. Diventeranno rossi nel giro di qualche giorno.

