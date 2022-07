Il mal di schiena è un disturbo largamente diffuso, ma può dipendere da molti fattori, può essere di tipo cronico oppure temporaneo. A volte può dipendere dalle nostre abitudini, dal lavoro che svolgiamo, fino a essere un sintomo che rivela altre patologie.

Solo uno specialista potrà darci una diagnosi corretta e fornire il percorso di guarigione. Ma se il nostro fastidio dipende unicamente dal fatto che siamo sedentari, e per diversi motivi rimaniamo per ore seduti, probabilmente è arrivato il momento di scegliere un allenamento. Per cercare di contrastare i dolori alla schiena, soprattutto le fitte lombari, lo stretching potrebbe essere un’attività positiva.

Esistono, infatti, dei semplici esercizi dolci, da svolgere comodamente a casa, che aiutano ad allungare i muscoli e anche a rinforzarli, senza particolare fatica.

4 esercizi per alleviare il mal di schiena e rinforzare i muscoli lombari

È decisamente fastidioso percepire quel dolore tremendo e fisso alla schiena, che non ci dà tregua e spesso ci impedisce di svolgere le normali attività. A volte diventa difficile dormire, ma anche stare in piedi più di un certo tempo, lavorare diventa un tormento e ogni cosa che facciamo è disturbata dal dolore.

Probabilmente, servirebbe fare qualche piccolo movimento per distendere i muscoli prima di andare a letto o durante la giornata. Un esercizio da fare a letto, o su un tappetino, è simile al ponte e serve a rinforzare i muscoli della schiena. Distesi a pancia in su, le mani sono lungo i fianchi e le ginocchia piegate, solleviamo solo il bacino verso il soffitto tenendo i muscoli contratti e il busto fermo. Manteniamo la posizione per qualche secondo e facciamo più volte l’esercizio.

Le ginocchia al petto, poi, rappresentano un movimento ideale per allungare la colonna vertebrale, che potrebbe anche diminuire il fastidio. Quindi, sdraiati, dovremo semplicemente portare le ginocchia al petto con un movimento delicato e lento, tenendole con le braccia, per poi mantenere la posizione per pochi secondi.

Stretching

Tra i 4 esercizi per alleviare il mal di schiena c’è una posizione yoga che potrebbe favorire una maggiore elasticità, tenendo anche i muscoli lombari attivi e tonici. Mettiamoci a carponi e controllando il respiro inarchiamo più possibile la schiena verso il soffitto, poi al contrario curviamola verso il pavimento.

Se invece dobbiamo sgranchirci dopo una giornata passata su una sedia, facciamo un facile esercizio in piedi, che potenzia anche gli addominali. Apriamo leggermente le gambe e mettiamo le braccia sono lungo i fianchi. In questa posizione, pieghiamo lateralmente la schiena, avvicinando la mano al ginocchio, prima il lato destro e poi il sinistro. Ripetiamo il movimento facendolo almeno 10 volte per lato.

