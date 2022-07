La moda spesso ripropone vecchie glorie e, anche quest’anno, le passerelle hanno dimostrato che ci sono dei capi che non dovremmo mai gettare via. Nonostante siano tante le novità da indossare per l’estate 2022, potremo nuovamente indossare le gonne lunghe, un evergreen che spopola anche tra le dive di Hollywood.

Indiscusso successo per il modello a vita alta, stile vintage o rimodernato con fantasie attuali, ma anche il plissettato sta riscuotendo nuovamente una fama inaspettata. La gonna jeans lunga alla caviglia, poi, è nella lista degli outfit che non possono mancare da avere nell’armadio, versatile e comoda, perfette per rimanere fresche, ma con stile. Non solo donano un look molto elegante, ma riescono anche a nascondere alcuni piccoli difetti, come i rotolini di pancia, glutei e cosce, basterà mettere una gonna larga con una cintura alla vita e subito sembreremo più magre.

Come abbinare le gonne lunghe nere, bianche e di jeans per essere chic

La novità riguarda i colori dei modelli, i Brand più famosi hanno voluto esaltare questo capo con colori estivi sgargianti e tonalità allegre e brillanti. Rimangono un cult quelle bianche, nere e a fiori, da anni un vero must dell’estate, che si abbina facilmente con tutto.

La gonna lunga non sta bene solo a chi è particolarmente alta e slanciata, anche chi ha qualche centimetro in meno potrà sfoggiarla senza problemi. In questo caso basterà mettere una scarpa con un tacco, non troppo alto, e optare per un modello a vita alta, che allungano la figura.

Mentre evitiamo quelle aderenti realizzate all’uncinetto o maglia, se il nostro fisico non è ben proporzionato. Piuttosto, indossiamo quelle plissettate e leggere dallo stile ugualmente raffinato. Per restare fresche e comode a lungo, anche durante le cerimonie estive in pieno agosto, o un aperitivo sul mare, non resterà che scegliere bene come abbinare le gonne lunghe nere, bianche e jeans.

Gli outfit imperdibili

Che si tratti di gonne lunghe leggere ed estive plissettate, jeans, a ruota, l’importante è che i colori siano in armonia tra loro. In base a quello che dovremo fare o al tipo di occasione, poi, potremo mettere sopra dei capi più o meno casual.

Ideale anche per le gonne di colore nero o bianco, ma anche fluo e a fiori, la classica T shirt è un must che non ha bisogno di presentazioni. Basta una scritta brillante, un dettaglio luminoso, una spilla colorata, per essere alla moda.

Usiamo, invece, una camicia di lino o raso per gli eventi più mondani e raffinati, che coprono le spalle. In alternativa, indossiamo una stola se optiamo per lo smanicato. Infine, la canotta tinta unita è un jolly da indossare con qualsiasi tipo di gonna lunga, a fantasia o tinta unita.

Scegliamo, poi, delle scarpe per definite l’intero outfit.

