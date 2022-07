La zucchina è un ortaggio tipicamente estivo. Si usa per preparare tante pietanze e anche come condimento per i primi piatti.

Quando si parla di pasta con le zucchine, a molti viene in mente la famosissima ricetta napoletana. In realtà, ne esiste anche una siciliana perfetta per la stagione in corso e cioè l’estate. Si prepara in soli 10 minuti e prevede l’utilizzo di ricotta salata e di alcuni condimenti e spezie che difficilmente non si hanno in dispensa.

Le zucchine vengono invece tagliate in rondelle e fritte in padella e poi aggiunte alla pasta assieme al resto degli ingredienti. Non si tratta, insomma, della solita pasta fredda con verdure di stagione.

Ingredienti per 4 persone

400 g di penne;

4 zucchine;

1 spicchio di aglio;

olio extravergine di oliva;

sale;

foglie di menta;

ricotta salata grattugiata.

La ricetta della pasta con zucchine alla siciliana facile e veloce

Lavare le zucchine e spuntarle. Tagliarle in rondelle e friggerle in padella. Durante la cottura, insaporirle con un po’ di sale e attendere che si dorino leggermente. Fatto ciò, metterle in un piatto.

In una pentola, mettere a bollire dell’acqua. Lessare le penne al suo interno, attendendo il lasso di tempo riportato sulla confezione.

Versare un filo di olio extravergine di oliva e mettere uno spicchio d’aglio in un tegame. Farli soffriggere e aggiungere le zucchine fritte in precedenza. Mescolare, far insaporire e spegnere il fuoco. Scolare la pasta e metterla all’interno del tegame. Far amalgamare gli ingredienti, rimuovere lo spicchio d’aglio e infine aggiungere delle foglioline di menta. Se serve, insaporire con un altro pizzico di sale.

Non resta che spolverizzare la pasta con zucchine alla siciliana con un po’ di ricotta salata grattugiata. A questo punto, può essere divisa in porzioni e servita in tavola.

