Una miriade di fiori rosa senza alcuna fatica con questa meravigliosa pianta grassa

Chi possiede un giardino o un terrazzo sa bene che le piante che producono fiori sono di solito le più delicate. Queste piante normalmente comportano innaffiature costanti, continue potature e cure speciali durante l’inverno.

Tuttavia esiste una pianta dagli incantevoli fiori rosa che non ha certamente bisogno di tutte queste attenzioni. Si tratta della Teresina o erba di Santa Teresa. Questa pianta grassa, originaria del Giappone, unisce una straordinaria bellezza ad una grande resistenza.

L’aspetto di questa pianta è davvero singolare. Le foglie rotonde e carnose costellate di meravigliosi fiori rosa la fanno certamente non passare inosservata. La forma unica e particolare delle foglie ed il loro colore intenso e uniforme possono addirittura farla sembrare finta!

Questa pianta dà il meglio di sé nelle tipiche fioriere da balcone o anche nei vasi pensili. Proprio per la sua straordinaria resistenza, inoltre, con questa pianta sarà possibile avere una miriade di fiori rosa senza alcuna fatica.

In altre parole la Teresina è la pianta perfetta per chi non ha il pollice verde.

La Teresina o Sedum sieboldii è una pianta perenne appartenente alle crassulacee. La caratteristica delle piante di questo è proprio la loro resistenza. Le foglie turgide e carnose fungono infatti da piccoli serbatoi d’acqua e consentono a questa pianta di resistere anche senza cure particolari.

Le foglie hanno una colorazione verde nei mesi caldi e rossastra a partire dall’autunno.

Il terreno ideale per la Teresina è secco e drenante. Meglio ancora se mischiato all’argilla espansa. Può essere piantata in vaso o direttamente in terra.

Per quanto riguarda le cure, un rinvaso ogni due anni e una concimazione periodica renderanno foglie e fiori più grandi e colorati.

Come già accennato però, la Teresina sarà forte a prescindere da qualsiasi cura. L’unico vero accorgimento in tal senso è giusto qualche sporadica e lieve innaffiatura nei mesi più caldi.

Questa pianta si riproduce facilmente per talea. Con questo metodo basterà staccare un rametto e piantarlo in un piccolo vaso per creare un’altra pianta identica.

Ecco, quindi, che avremo Una miriade di fiori rosa senza alcuna fatica con questa meravigliosa pianta grassa.

Come creare un angolo di verde in casa. Ecco alcune piante che si riproducono in modo semplice, veloce ed economico