Quando si pratica costantemente attività fisica, oppure quando si ricomincia a fare sport dopo un periodo di pausa, può capitare di incorrere in questo problema. Ovvero, molto spesso si possono avere dolori muscolari più o meno intensi, dovuti allo sforzo eccessivo o anche a strappi muscolari. Tra i vari rimedi per questi piccoli infortuni, esiste un rimedio fai da te estremamente utile e semplice da realizzare, totalmente naturale.

Continuando a leggere, vedremo come sfruttare le proprietà degli oli essenziali per alleviare i dolori dovuti a strappi o stiramenti muscolari.

Come realizzare un efficace rimedio naturale per i dolori e gli strappi muscolari

Il corpo umano è composto da moltissimi muscoli, ed ognuno rischia di subire dei danni se usato nel modo sbagliato. Spesso, infatti, quando si pratica un’attività sportiva, si dimentica una delle parti più importanti dell’allenamento: lo stretching. Lo stretching è una pratica che permette di distendere e allungare i muscoli, per prevenire eventuali strappi o stiramenti. Solitamente, si consiglia di praticare qualche minuto di stretching prima e dopo l’attività sportiva, ma in molti saltano questa parte. Di conseguenza, molte persone incappano in fastidiosi dolori muscolari, ma con questa ricettina molto semplice otterremo un rimedio naturale a questo problema.

Per realizzare questo realizzare questo efficace rimedio naturale per i dolori e gli strappi muscolari serviranno:

a) 2 cucchiai di olio di arnica;

b) 3 gocce di olio essenziale di eucalipto;

c) 2 gocce di olio essenziale di menta piperita;

d) 2 gocce di olio essenziale di chiodi di garofano.

Una volta uniti e mischiati gli ingredienti, basterà applicare questo efficace rimedio naturale sulla zona dolorante, ad esempio sulla schiena, per lenire i dolori e gli strappi muscolari. Infatti, i vari oli agiranno in concerto per alleviare il dolore, ridurre l’infiammazione e rilassare la zona interessata. Così, il processo di guarigione sarà più rapido e decisamente meno spiacevole.

Come prevenire i dolori muscolari

Se di certo questo rimedio casalingo può offrire un grosso aiuto nel caso di strappi e stiramenti muscolari, la prevenzione è sempre la scelta migliore. Per cui, sarà necessario ricordare sempre di fare stretching sia prima che dopo l’allenamento. Inoltre, un’alimentazione sana, ricca di fibre e antiossidanti e povera di carni grasse e di prodotti preconfezionati previene eventuali infiammazioni.

Per cui, mangiar sano e praticare correttamente ogni tipo di sport sono i modi migliori per evitare di farsi male.